大學兼任教師薪水凍漲27年！東海、淡大上榜最血汗私校

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大學兼任教師薪水凍漲27年！東海、淡大上榜最血汗私校

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-11-02 15:31:54

▲東海大學路思義教堂是貝聿銘在台灣的代表作。（圖／翻攝東海大學官網）
▲高教工會指出，台灣有高達7成的私校大專校院27年都未調漲過鐘點費，圖為東海大學地標路思義教堂。（圖／NOWnews資料照）
你能想像自己的薪資，整整27年來分毫未調漲嗎？高教工會今（2）日召開記者會表示，大專兼任教師鐘點費，自民國82年發佈後，長期凍漲。直到工會持續抗議，成功爭取到行政院103年核定各公立大專鐘點費調漲16%，但卻放任各私立大專院校各自衡量決定是否調漲鐘點費，造成多數的私校即便財務狀況良好，也不願給兼任教師合理的薪資待遇。
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高教工會指出，在進行全面性普查後發現，台灣有高達7成的私校大專校院，包括中國文化大學、銘傳大學、東海大學等知名老牌私校，長達27年都未調漲過鐘點費！根據工會的調查結果，全台灣目前104間私立大專中，僅有34所私校有將鐘點費調整至公校標準，其餘70所，則仍然維持以民國82年的鐘點費標準聘僱兼任教師。
高教工會強調，光是這27年來的物價指數就已經成長了將近四成，而一般受雇者這27年來的平均薪資則成長約64.2%，大學專任教師薪資成長約34%，唯獨這些私校的兼任教師，分毫未漲，等同實質減薪。

根據工會調查結果，中山醫學大學、僑光科技大學、台南應用科技大學、台北城市科技大學、德明財經科技大學、嶺東科技大學、龍華科技大學、輔英科技大學、東海大學、淡江大學等10所大專院校，從其最新財務報表中可發現，上述學校之年度收支餘絀皆高達億元以上，卻27年未調鐘點費，堪稱「血汗私立大專」龍頭。

▲年度餘絀最高，卻未調整鐘點費的前10間私立大專校院。（製表／高教工會提供）
▲年度餘絀最高，卻未調整鐘點費的前10間私立大專校院。（製表／高教工會提供）
高教工會表示，此種「血汗私校」的作風，不可再被縱容，教育部103年容許私校鐘點費與公校脫鉤，已是問題的元凶，許多兼任教師為了生計，必須在多校南北穿梭兼課，也只能掙得勉強足以維生的薪資，但利用此等人力的私校，則向學生收取相同的學費，而且還連年試圖調漲，賺入大量的餘絀。
高教工會提出4點訴求，包含公私立大專院校鐘點費不脫鈎；學期鐘點應從支付4.5個月改為支付5.5個月鐘點費，包含備課、批改作業與考卷工作量；年終獎金作為教師待遇的一部分，故兼任教師應可比照，年終必須加發等比例的1.5個月鐘點費；兼任教師的鐘點費數額應當繼續普遍檢討提升，朝專兼任教師同工同酬邁進。
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