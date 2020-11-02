斗南僑真等校增夜間照明 休閒運動好安全又安心
記者簡勇鵬、洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-11-02 17:15:00
斗南僑真國小等4校，在縣議員蔡東富的力促奔走下，將擁有夜間操場照明供民眾安全安心休閒運動，並在今（2）日上午假僑真國小由縣長張麗善等進行「校園夜間有照明-全民運動好FUN心」啟動儀式。
斗南鎮籍的縣議員蔡東富，在多屆的縣議員任內，不僅熱誠為民服務，也積極打造奇異的斗南鎮貌，多方爭取多項地方建設，目前部分建設規劃尚在開發建設中，待所有的規劃階段完成後，將讓斗南鎮呈現出一個新風貌的奇異城鎮，讓斗南鎮民擁有多元性景觀住居環境，也擁有多項提供民眾休閒運動的多元設施和空間，而今又基於斗南鎮民夜間休閒運動需求，積極爭取於斗南鎮僑真國小、文安國小、斗南國小及東明國中等4所學校，讓民眾使用頻繁的操場週邊及進出校園動線上，裝設夜間照明設備，總經費達121萬674元整，希望透過充實學校硬體設施，提供學校教職員工生及社區民眾有更安全、更便利的休閒運動環境。
縣議員蔡東富指出，斗南鎮利用夜間在附近校園操場運動的民眾相當多，為讓民眾擁有安全無虞的夜間運動休閒空間，遂爭取改善斗南鎮內校園夜間照明，讓校園的運動設施得能與社區民眾共享，也能將此項社區運動公園的經驗，做為縣內推動全民運動的一個典範，提升運動休閒設施使用率。
縣長張麗善指出，「廣設運動公園，配合學校運動場所開放，營造運動風氣，促進全民健康」是其政見，上任後即力行推動且獲得民眾廣大的迴響，但是設置運動公園所需經費較高，中央經費申請不易，因而為了提供鄉親優質的運動場域，縣府希望藉由學校休閒運動設施的改善及運動場所開放，持續推廣全民運動風氣，目前已於各鄉鎮至少一所人口密集之學區學校，完成夜間照明設備建置，作為開放民眾使用示範點。
張麗善表示，特別感謝蔡東富議員打造休閒運動友善環境的用心，力促奔走建議縣府在斗南鎮僑真國小、文安國小、斗南國小及東明國中等4校裝設夜間照明設備，提供斗南鎮民眾擁有安全又安心的夜間運動休閒空間，讓大家都能盡情享受在運動過程中獲得的健康與活力。