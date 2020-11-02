斗南僑真等校增夜間照明　休閒運動好安全又安心

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斗南僑真等校增夜間照明　休閒運動好安全又安心

記者簡勇鵬、洪佳伶/雲林報導

calendar_today2020-11-02 17:15:00

斗南僑真等校增夜間照明　休閒運動好安全又安心
▲斗南僑真等4校由縣議員蔡東富力促設置夜間照明以提供民眾安心安全的休閒運動場域。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.11.02）
斗南僑真國小等4校，在縣議員蔡東富的力促奔走下，將擁有夜間操場照明供民眾安全安心休閒運動，並在今（2）日上午假僑真國小由縣長張麗善等進行「校園夜間有照明-全民運動好FUN心」啟動儀式。
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斗南鎮籍的縣議員蔡東富，在多屆的縣議員任內，不僅熱誠為民服務，也積極打造奇異的斗南鎮貌，多方爭取多項地方建設，目前部分建設規劃尚在開發建設中，待所有的規劃階段完成後，將讓斗南鎮呈現出一個新風貌的奇異城鎮，讓斗南鎮民擁有多元性景觀住居環境，也擁有多項提供民眾休閒運動的多元設施和空間，而今又基於斗南鎮民夜間休閒運動需求，積極爭取於斗南鎮僑真國小、文安國小、斗南國小及東明國中等4所學校，讓民眾使用頻繁的操場週邊及進出校園動線上，裝設夜間照明設備，總經費達121萬674元整，希望透過充實學校硬體設施，提供學校教職員工生及社區民眾有更安全、更便利的休閒運動環境。
▲斗南僑真等4校由縣議員蔡東富力促設置夜間照明以提供民眾安心安全的休閒運動場域。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.11.02）
▲斗南僑真等4校由縣議員蔡東富力促設置夜間照明以提供民眾安心安全的休閒運動場域。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.11.02）
 

縣議員蔡東富指出，斗南鎮利用夜間在附近校園操場運動的民眾相當多，為讓民眾擁有安全無虞的夜間運動休閒空間，遂爭取改善斗南鎮內校園夜間照明，讓校園的運動設施得能與社區民眾共享，也能將此項社區運動公園的經驗，做為縣內推動全民運動的一個典範，提升運動休閒設施使用率。

縣長張麗善指出，「廣設運動公園，配合學校運動場所開放，營造運動風氣，促進全民健康」是其政見，上任後即力行推動且獲得民眾廣大的迴響，但是設置運動公園所需經費較高，中央經費申請不易，因而為了提供鄉親優質的運動場域，縣府希望藉由學校休閒運動設施的改善及運動場所開放，持續推廣全民運動風氣，目前已於各鄉鎮至少一所人口密集之學區學校，完成夜間照明設備建置，作為開放民眾使用示範點。

張麗善表示，特別感謝蔡東富議員打造休閒運動友善環境的用心，力促奔走建議縣府在斗南鎮僑真國小、文安國小、斗南國小及東明國中等4校裝設夜間照明設備，提供斗南鎮民眾擁有安全又安心的夜間運動休閒空間，讓大家都能盡情享受在運動過程中獲得的健康與活力。

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▲ 斗南僑真等4校由縣議員蔡東富力促設置夜間照明以提供民眾安心安全的休閒運動場域。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.11.02）
 
 
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