中職／G3主場關鍵戰　統一獅邀請市長黃偉哲開球

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中職／G3主場關鍵戰　統一獅邀請市長黃偉哲開球

運動中心/綜合報導

calendar_today2020-11-02 15:37:03

導演黃信堯將在台灣大賽第三戰擔任打擊嘉賓
▲導演黃信堯將在台灣大賽第三戰擔任打擊嘉賓。（圖／統一提供）
中職31年台灣大賽，本周二系列戰第三場將回到統一獅主場南棒球場進行，兩隊前兩戰打成1:1平手。 統一官方也邀請來了台南市長黃偉哲擔任開球嘉賓，打擊嘉賓則是導演黃信堯。
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首場賽事(11.3)，將邀請臺南市市長黃偉哲蒞臨擔任開球嘉賓，而打擊嘉賓將邀請到台南之光導演黃信堯，導演代表作有代表台灣參加奧斯卡金像獎的 電影《大佛普拉斯》，以及劇情短片《大佛》和記錄長片《唬爛三小》、《帶水雲》、《沈沒之島》、《 雲之囯》…等，要榮譽 2005年《唬爛三小》獲得金穗獎最佳紀錄片， 2010年《帶水雲》獲台灣國際紀錄片雙年展評審團大獎， 2014年《大佛》入圍金馬獎最佳短片， 2017年《大佛普拉斯》入選為台北電影節開幕片、 榮獲金馬獎最佳改編劇本以及最佳新導演， 2020年 《同學麥娜絲》入圍金馬獎最佳劇情長片、 入圍金馬獎最佳導演…多項大獎。  
《同學麥娜絲》2020年榮膺金馬影展開幕片，風光入圍金馬獎最佳影片9項大獎，將於11月20日正式上映，本次總冠軍系列戰首戰能夠與《同學麥娜絲》共同宣傳合作，也能夠邀請台南之光導演擔穿上台南主場球衣，擔任打擊嘉賓，實屬臺南人榮耀，11.3首戰當日回饋現場統一獅官方LINE粉絲團，將在比賽開打前送出好禮簡訊，持簡訊及當日門票至台南棒球場大門口商品服務處，可獲得《同學麥娜絲》電影特映會門票一張，每人每張手機每次排隊限兌換一張，數量有限，換完為止，快點加入統一獅LINE官方帳號享受好禮兌換服務。  

此外當天五局中場，《同學麥娜絲》電影MV大螢幕首播，也將現場帶球迷一起感受電影的魅力，歡迎大家一起走入戲院進場支持國片好作，讓電影《同學麥娜絲》票房「強棒出擊」。  
 導演黃信堯表示：「身為台南人能在G3擔任統一獅台南主場打擊嘉賓非常高興，希望第三戦大家都能強棒出擊！統一獅再下一城，朝總冠軍邁進。」
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