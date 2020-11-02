「虛位以待」19年　東海大學郵局終於搬新家

走過一甲子歲月，全國大學校園最古老的東海大學郵局，因為師生不捨放手，延宕19年，今天終於歡慶喬遷啟用，新址位於台灣大道遴近東海商圈，新穎明亮現代化營業廳，較原址加大6倍，提供用郵人最舒適環境，台中郵局局長丘京華表示，郵局是大家永遠的「好厝邊」。

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東海大學郵局是一棟日式建築，成立於民國45，至今已有64年歷史，是國內大專院校最古老的郵局，陪伴東海人走過一甲子歲月，是師生心目中最珍貴的記憶，因此，每當郵局為了業務發展提議搬遷，總引來師生反對聲浪。

▲東海大學郵局是一棟日式建築，擁有64年歷史，因業務發展需要，今天搬新家，原址做為代辦所，僅服務部份郵務。（圖／台中郵局提供）

丘京華指出，最早倡議遷址營業是19年前，當時位於台灣大道旁的備援中心大樓落成啟用，一樓營業廳規畫提供東大郵局遷移使用，卻因與校方協商未達共識，就這樣「虛位以待」19年，邱局長感謝東海人的理解，東大郵局終於搬新家了。





新址營業廳約有190坪，風格簡約俐落，除了東大郵局外，同時整合台中榮總小郵局業務，將提供員工和用郵人舒適寬敞環境外，由於服務範圍擴及東大商圈及東海夜市，丘局長預估，未來服務人次與營業額，可望倍數成長，進而帶動周邊經濟發展。



▲ 東海大學郵局喬遷啟用儀式，由 中華郵政公司董事長吳宏謀親自剪綵。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.2)

東大新郵局喬遷啟用儀式，由中華郵政公司董事長吳宏謀親自剪綵，吳宏謀表示，東大郵局是師生珍貴記憶，也是無形文化資產，原貌保存外，也規畫有代辦所，繼續郵件服務，另保留ATM設備，至於未來若規畫為迷你郵局紀念館或展示館，延續既有精神，台中郵局將全力支持。

東大總務長黃皇男表示，東大郵局陪伴師生成長，往年師生書信往返、寒暑假學生寄送行李、包裏返鄉，全靠郵局服務，郵局承載師生成長歲月，是東海人共同記憶，「從來沒想過它會消失」，難免依依不捨，為紀念東大老郵局走入歷史，台中郵局特別發行限量紀念郵票，也更新新郵戳為首日，吸引許多人寄信蓋印。