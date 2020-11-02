挾怨報復開槍卡不停　東港警神速破案以維轄區安寧

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挾怨報復開槍卡不停　東港警神速破案以維轄區安寧

記者黃正忠／屏東報導

calendar_today2020-11-02 16:13:05

挾怨報復開槍卡不停　東港警神速破案以維轄區靖平
▲28歲主嫌潘男子持改造手槍前往南州一間民宅開槍架勢十足。（圖／東港警分局提供,2020.11,02）
深夜民眾報案有歹徒持槍恐嚇並開槍，東港分局立即前往處理並封鎖現場，依據現場監視器影像，發現歹徒持1把手槍，多次拉滑套擊發未果，慌張檢視時，子彈卻突然擊發，歹徒立即驚慌騎車逃逸，警方於案發後16小時內，全力動員查獲潘姓犯嫌與友人孫嫌到案並移送究辦。
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▲潘嫌由於持改造手槍多次拉滑套，「哇﹗卡彈」未能擊發，又不斷拉槍機滑套。（圖／東港警分局提供,
▲潘嫌由於持改造手槍多次拉滑套，「哇﹗卡彈」未能擊發，又不斷拉槍機滑套。（圖／東港警分局提供, 2020.11.02）
屏東縣東港警分局指出，28歲主嫌潘男子持改造手槍前往南州一間民宅開槍，可能緊張多次拉手槍滑套卻未能擊發，最後卻因槍枝走火擊發，嚇得趕緊逃離案發現場，前往潮州友人21歲孫姓有家中藏匿。
▲就在潘嫌多次拉滑套擊發未果，突然槍枝走火「碰」一聲終於擊發一槍，潘嫌也嚇到趕緊逃離。（圖／東港警分局提供,
▲就在潘嫌多次拉滑套擊發未果，突然槍枝走火「碰」一聲終於擊發一槍，潘嫌也嚇到趕緊逃離。（圖／東港警分局提供, 2020.11.02）
案件發生後，警方迅速確認涉案人潘姓犯嫌身分，並於隔日清晨發現接應車輛後，運用大數據雲端系統分析，確認接應車輛停留地點，立即派員前往埋伏查緝，於發現潘嫌與另名孫嫌及友人出現時，埋伏員警一擁而上將渠等逮捕。

潘嫌表示，因日前遭人毆打，為報復才會前往開槍洩恨，後續槍枝將持續向上溯源。
▲東港警方於案發後16小時內全力動員於潘嫌潮州友人21歲孫姓有家中逮捕。（圖／東港警分局提供,
▲東港警方於案發後16小時內全力動員於潘嫌潮州友人21歲孫姓有家中逮捕。（圖／東港警分局提供, 2020.11.02）
東港警分局長林文煜表示，有鑑於釀成重大治安事故之暴力犯罪，多與持用槍枝有關，接獲此類案件，警方均立即成立專案小組，積極深入追查，動員警力全力偵辦，對轄區各種犯罪零容忍，讓民眾都能生活安居樂業。
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