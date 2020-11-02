陳水扁爆料：蘇院長曽2度要換掉蔡英文

我是廣告 請繼續往下閱讀
趙少康追問，「他的理由是什麼？」陳水扁說，「他說，真歹鬥陣（很難相處）。所以我也不曉得沒有去細問」。
陳水扁接著把話題帶到2004年總統連後說，「就像2004年我連任之後，蔡英文主委跑到官邸，你連任了，接下來內閣組成，誰做院長？」扁說，「阿不拉（游錫堃），阿不拉院長就繼續做院長。因為我們選前就講過，那不是針對阿扁的總統大選投票而已，那同時也是針對你游內閣的信任投票。我總統連任，那你內閣過關。那你繼續做」。但蔡英文則說，「只要是阿不拉，就游院長繼續做，她就離開政府。」
陳水扁接著評論說，「沒有一個部長，內閣閣員敢到官邸去問總統，要用誰做院長。只有蔡總統，她就是跟人家不一樣，所以今天能夠做到總統。」
趙少康說，當時扁留蔡是因為李登輝壓力嗎？陳水扁說，沒有，跟李登輝無關。有人講是李總統介紹蔡英文，沒有啦。李登輝推薦的才兩個，一個黃昆輝、另一個黃正雄。蔡英文是扁自己腦海想的。他相信蔡總統選舉時也沒有投給他，一定跟李總統走的。他在是1999年暑假被提名為總統候選人後學習之旅，有一堂課講WTO，由顏萬進推薦，上兩個小時的課。後來因為內閣要有1/4女性閣員，又重視兩岸，所以找一個女生、對兩岸事務也涉獵。「是我的一念之間找她來，一做就是四年」。後來想找她駐美代表，結果她說媽媽年紀大，很孝順，不宜離開。後來想說，她缺乏國會訓練，是否再多一個國會歷練，請她做不分區立委。才加入民進黨。
陳水扁說，後來做了一年立委，他覺得蔡英文沒想像中的好。繼續在國會殿堂是糟蹋人才，請她做副院長。「我推薦給蘇院長，蘇院長就用，用的不好用，要換，我不同意。就這樣而已。」
對於是否還期待蔡英文特赦，陳水扁則說，「與其等待特赦，不如我主動回去」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼