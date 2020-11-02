無異議通過！林文淵任大同新董座 林郭文艷榮譽董事長
無異議通過！林文淵任大同新董座 林郭文艷榮譽董事長
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-11-02 16:36:51｜update2020-11-03 01:47:12
百年大同公司經營權變天，今（12）日召開臨時董事會，董事長林郭文艷下台，由林文淵接任。今日會議上，9席董事無異議通過林文淵任大同董座，至於林郭文艷未來，林文淵表示為了感謝她過去的辛勞，也全體無異議任她為榮譽董事長。至於總經理人選已經選好，未來有機會會向林郭請益為公司努力，但需要再等董事會通過，強調今日只有董座一職的議案。
林文淵表示，今日臨時董事會中，9席董事無異議通過自己任大同董座。他說過去有很多耳語，說市場派內鬨，但事實上今天都證明一切都是虛構的。另外，他也說董事會與林郭文豔達成共識，共同目標就是再度擦亮大同百年招牌。林文淵指出，未來林郭文艷雖然沒有直接參與公司營運，但允諾會全力協助，而為了感謝林郭40年來的犧牲與奉獻，林郭將擔任榮譽董事長。至於總經理人選他說已經確定，而外傳王光祥將任副董，就連今日記者會主持人也這樣說，但他強調，事實上今天議案只有董座一職，之後總經理人選會再經董事會通過並公告，而王光祥若願意協助，未來也可以修改章程，因為目前並沒有副董一職。