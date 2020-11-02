中職／我就是狂！猛獅在全台1400家小7門市直播台灣大賽
中職／我就是狂！猛獅在全台1400家小7門市直播台灣大賽
記者吳政紘/綜合報導
calendar_today2020-11-02 16:38:40
台灣大賽上週末由統一7-ELEVEn獅先旗開得勝，昨天(1日)中信兄弟扳回一城，明天(3日)起一連三天，總冠軍賽將回台南府城主場，獅子軍只要全力守下江山，就有機會在時隔9年後，讓台南球場橘海遍佈，再次於府城問鼎台灣大賽的寶座，為了力挺統一7-ELEVEn獅邁向王座，ELEVEN體育家族也攜手7-ELEVEN，首次於1400家門市可以收看到ELEVEN體育家族精彩的中文轉播，讓路口的7-ELEVEN門市變身成你的直播派對場地，粉絲走到哪看到哪，還能邊看邊吃邊喝。至於線上直播也可透過ELEVEN SPORTS 官網、APP(有雙語切換服務)、Twitch與推特的英文轉播收看賽事。另外，感謝合作夥伴MOMOTV綜合台，一同響應總冠軍戰第四戰的轉播內容服務。
距離統一7-ELEVEn獅上一次在台南球場奪冠，是2011年10月20日G5對上當時的Lamigo桃猿，王鏡銘在四局上出場中繼，還飆出153公里球速破總冠軍賽本土投手最快紀錄，也拿下台灣大賽MVP，「大餅」林岳平守護有成拿下後援勝，統一7-ELEVEn獅笑納隊史第八座冠軍也超車兄弟象的七座。王鏡銘今年也擔任起率領年輕投手世代傳承的重要角色，穩住牛棚才有機會讓統一7-ELEVEn獅拿下勝利，因為前兩場比賽，獅隊洋將都先發6局就退場，明天G3再上演洋投對決，統一7-ELEVEn獅泰迪迎戰中信兄弟米蘭達，今年下半季加盟的泰迪，例行賽對中信兄弟，兩先發一中繼皆拿勝，總共17.2局無自責分，但每場比賽也都不超過6局，統一7-ELEVEn獅的牛棚調度相當重要，另一致勝關鍵在於猛獅打線能否突破米蘭達的封鎖，因為前兩場比賽，獅子軍對中信洋投總共只拿2分，勢必得抓回火燙的手感；繼下半季封王後，統一7-ELEVEn獅回到台南主場展開三連戰，拿下全勝就可以讓府城遍佈橘海。