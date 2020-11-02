不滿馬克宏言論　印尼上千穆斯林法國使館外抗議

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群眾準備許多諷刺馬克宏（Emmanuel Macron）的漫畫，寫著馬克宏是真正的恐怖分子、法國是恐怖主義國家、拒買法國商品等標語。許多人將馬克宏的海報放在地上，輪流踩踏。還有人戴上馬克宏的面具，其他人作勢將他斬首、踹他一腳。
組織抗議的領導者帶領群眾高唱對伊斯蘭真主阿拉及先知穆罕默德的讚詞，也高喊口號，譴責馬克宏汙辱穆罕默德、捍衛伊斯蘭、拒買法國貨。
參加遊行的英卓（Indra Gunawan）接受中央社訪問指出，他要抗議馬克宏以言論自由為名、支持汙辱穆罕默德的諷刺漫畫。他認為，「言論自由是有限制的」，特別是與宗教有關的議題，伊斯蘭不允許任何描繪穆罕默德的畫像。
民眾札伊德（Ziad）同樣指出，伊斯蘭禁止任何描繪穆罕默德肖像的畫，因為穆罕默德是阿拉的使者，「沒有任何描繪可以表現出穆罕默德的完美」。
法國中學老師帕第（Samuel Paty）在課堂展示穆罕默德的諷刺漫畫後，10月中在巴黎遭斬首，馬克宏捍衛言論自由，並指伊斯蘭在全球各地都「陷入危機」，引發穆斯林國家不滿。法國尼斯（Nice）、里昂（Lyon）近日也傳出恐怖攻擊。
對於帕第被斬首，札伊德譴責兇手。札伊德說，伊斯蘭傳遞「愛與和平」，不滿帕第的人，應該是要和他討論，而非殺害他。英卓則持不同看法，他說，兇手的行動是合理的，帕第不應該用穆罕默德的諷刺漫畫汙辱伊斯蘭。（編輯：周永捷）1091102