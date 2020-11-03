臉上瘀青、嘴唇流血！蛋炒飯網紅被路人重拳揍臉
The China Post/綜合報導
calendar_today2020-11-03 12:30:00
The China Post報導，馬來西亞網紅Nigel Ng曾因扮演「羅傑叔叔」評論BBC蛋炒飯製作爆紅。近日，住在英國倫敦的他於10月30日剛吃完午餐，在回家路上遭到陌生人襲擊，導致臉瘀青、嘴唇流血。
羅傑叔叔在Instagram限時動態分享當時狀況，「這位陌生男子突然朝我走過來，往我臉上揍一拳。我猜，這應該是疫情下的種族歧視。」「遇到這種事真的很糟，幸好他不是打架高手。」羅傑叔叔無奈地說。
29歲的羅傑叔叔表示，當下問攻擊者意圖為何，對方竟回應：「你自己心裡有數。」 羅傑叔叔認為對方應不知道他是誰，只是想揍亞洲人的臉。經過這次事件，羅傑叔叔表示以後回家路上都會提心吊膽，深怕再次受到攻擊。
他向粉絲說明，已經向警方報案，還不忘開玩笑地說至少警察伯伯知道羅傑叔叔是誰。他續道，那時警察來到他的住處了解事情原委，那時警察都沒拖鞋，讓整個過程雪上加霜。「那時我心想：『拜託，我已經是受害者了！』」羅傑叔叔開玩笑地說。回憶起事故發生當時，他腦海中浮現人生跑馬燈，同時也擔心自己剛美白的牙齒會受損，當下反應就是，「拜託，別弄壞我的牙齒。」