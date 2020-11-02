《屍戰朝鮮》外傳！全智賢「身分」揭曉　驚世祕密將現

韓劇《屍戰朝鮮》（舊譯：李屍朝鮮）第一、二季掀起韓版古裝喪屍熱潮，第二季結尾更有女神全智賢露臉10秒「埋哏」，令觀眾更加好奇後續劇情如何發展。Netflix今（2日）宣布確定製作外傳《屍戰朝鮮：雅信傳》，除了有全智賢的重磅加入，在第二季中新露面的朴秉恩也確定接續演出，與主角群一起解開北方未解之謎。 我是廣告 請繼續往下閱讀 《屍戰朝鮮》今正式宣布外傳《屍戰朝鮮：雅信傳》將於2021年推出。該劇第二季故事尾聲描述在瘟疫結束7年後，坊間又有人開始販售生死草，由朱智勛所飾演的王世子李蒼，與由裴斗娜所飾演的醫女徐菲跋山涉水追查生死草的由來，以及究竟是誰在販賣，最後帶到全智賢轉頭10秒默然不語的畫面，神祕的眼神與表情，讓人期待故事的後續發展。 《屍戰朝鮮：雅信傳》將會揭曉全智賢所飾演的神祕角色身分、背景故事，以及生死草和喪屍的「終極祕密」。此外，在第二季中飾演「御營大將」的朴秉恩也確定繼續參演，將與全智賢所飾演的角色產生何種關連，也是備受劇迷關注的焦點之一。Netflix原創巨作《屍戰朝鮮：雅信傳》將於2021年全球推出。▲朴秉恩也確定演出《屍戰朝鮮：雅信傳》。（圖／Netflix）▲《屍戰朝鮮》掀起韓版古裝喪屍熱潮。（圖／Netflix）