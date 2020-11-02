馬國女學生遇害 民眾黨批：治安會報沒開、地方警力缺乏
馬國女學生遇害 民眾黨批：治安會報沒開、地方警力缺乏
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-02 17:14:08
長榮大學一名馬來西亞籍女學生遭到殺害後棄屍的案件，引發社會譁然。各界也紛紛檢討起治安是否出現漏洞？對此民眾黨立法院黨團今天（2日）召開記者會，針對外界擔憂是否社會安全網出現破口，質疑行政院和內政部警政署已經很久沒召開治安會報。
民眾黨立委邱臣遠質疑，行政院和內政部警政署的治安會報，是否有如期召開？目前在內政部警政署的網站上，最後張貼的治安會報新聞稿日期是108年10月29日，邱臣遠委員表示：「我不曉得是會議紀錄沒有上傳，還是新聞稿沒有發，或是說這個會議有沒有實質的運作？我們請行政院對此回應」。民眾黨立委張其祿則表示，從這個事件可以看到，好幾個體系已經出了很嚴重的問題，第一個是警政體系，台南市有146間派出所，但是有71間都是只有個位數的警員配置，基層警力相當不足，因此，面對一些難以破案的案件，可能就選擇把它隱密下來，或者不去辦理。張其祿委員強調，其實很多事情早有前兆，這名歹徒之前已經犯了類似的事情，當時已經有學生去報警，卻沒有被受理；此外，現行的績效制度也會讓員警們覺得，既然破不了案，那乾脆吃案算了，這就是個大問題。民眾黨團表示，政府只是道歉是不夠的，呼籲行政單位以及相關部會速審速決，把督導不周的、該懲處的嚴加督導；上述三個體系包括警政體系、台南市政府管理體系以及學校和教育部這端的體系，都需要具體和確實地檢討與改進，避免未來再發生憾事。