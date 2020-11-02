網球／透露已開始進行訓練 Federer：希望明年1月前回歸
網球／透露已開始進行訓練 Federer：希望明年1月前回歸
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-02 17:52:10
今年8月就度過39歲生日的「瑞士特快車」Roger Federer，今年因傷只打了澳網，大滿貫數也被Rafael Nadal給追平。不過近期這位網壇活傳奇，近期給粉絲們一個好消息，那就是他已經開始進行訓練了，並且寄望能在明年一月前回歸賽場。
Federer今年因為膝傷而在2月及5月兩次接受手術治療，也早早就確定賽季報銷。不過他也透過個人社群網站表示自己絕不打算退休，因為奧運金牌一直是他職業生涯可望的目標。今年法網，長年的宿敵「蠻牛」Rafael Nadal拿到了生涯的第 20 座大滿貫冠軍。Federer很有風度的表達祝福之意，不過他也希望自己能在溫網努力再試圖拿回1冠。
「我每周總會有一點進步。上周我回到了球場，我非常享受這種感覺，這是我從2月以來從未做過的事情，我正在爭取盡快回來。」Federer 透露自己已經重新返回健身房進行恢復訓練，而且之後膝蓋並沒有感到疼痛的感覺,，約10天之前他也開始進行短跑訓練。而讓人期待的是，上一次Federer在2016年從大傷歸來之後，他立刻在接下來的1年半拿下了3座大滿貫，並且反拍出現了讓人驚豔的進化。因此這一次費爸球迷或許也能期待他球技上的再次突破。