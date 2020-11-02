將替拜登站台　女神卡卡意外與川普陣營推特大戰

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川普陣營公關主任墨托（Tim Murtaugh）在推特（Twitter）上發表聲明：「沒有什麼比找反水力壓裂採油法（anti-fracking）行動主義者女神卡卡來造勢，更能凸顯出拜登對賓州被遺忘的勞動男女的鄙視。」
墨托表示：「這股想替他黯淡的競選人身分激起一些熱情的絕望努力，看在賓州60萬水力壓裂業工作者眼中格外刺眼。」他還說，拜登「一再對左翼分子承諾」，一但他就任，就會終結水力壓裂採油法。
水力壓裂法是一種向地下岩層注入水、砂及化學物質，使岩層產生裂縫釋出油氣的技術，美國就是靠著這種技術，到了2014年成為全球最大石油和天然氣生產國。
但水力壓裂法的代價高昂，鑽探過程會引發地震，研究也發現過程中釋放的氣體和水汙染會引發各種的健康問題。甲烷從鑽井外溢，成為高效溫室氣體時，也會導致全球暖化。
拜登傾向禁止在公共土地上進行新的水力壓裂採油法，慢慢讓美國轉而使用再生能源，但他也曾表示，不會徹底淘汰水力壓裂採油法。
女神卡卡今天反擊墨托，推文寫道：「嘿提姆（墨托）嘿川普，很高興我可以免費寄居在你們的腦子裡。」推文還附上拜登與競選搭檔賀錦麗（Kamala Harris）的競選標籤（#BidenHarris）。
女神卡卡貼出墨托聲明的截圖，用「哈哈大笑」（LOL）和「投給拜登」的動畫貼圖裝飾，還反問「什麼是水力壓裂法？」。
墨托感謝女神卡卡將他的聲明分享給她8200萬粉絲，表示希望「賓州有很多人能看到」這則聲明。
不過，下方留言都力挺女神卡卡，粉絲開玩笑要她「結束他」和「把他變成皇后」。
墨托隨後推文表示「我現在得到你們的注意了」，還要大家用Google查詢「女神卡卡水力壓裂法」。
但許多網友仍不為所動，一名推特用戶開玩笑說：「是的，我想到卡卡時，第一個就想到她對水力壓裂法的觀點。」
另一人寫道：「這就是葛萊美獎（Grammy Award）得主、反水力壓裂法的行動主義者女神卡卡。」
距離總統大選只剩2天，根據「真清晰政治」（RealClearPolitics）調查，拜登目前在賓州平均領先川普4.3個百分點。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1091102