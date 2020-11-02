聯合住宿券立功！飯店旅展業績破億　百萬刷手狂買1800張

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

聯合住宿券立功！飯店旅展業績破億　百萬刷手狂買1800張

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-11-02 17:38:34｜update2020-11-02 18:13:21

旅展
▲ITF 台北國際旅展今（ 2 ）日落幕，聯合住宿券成為各大飯店業者熱銷商品。（圖／記者陳致宇攝）
ITF 台北國際旅展今（ 2 ）日落幕，飯店業者紛紛傳出捷報，其中以「聯合住宿券」最受消費者青睞，業績佔比高達 8 成，業者預估可提升整體住房率約 3 成，未來也會評估繼續推出類似商品。
我是廣告 請繼續往下閱讀
老爺酒店集團表示，截至今（ 2 ）日，線上旅展及台北國際旅展業績合計超過1.6 億元，聯合住宿券則大賣 3.3 萬張，佔總業績 6 成，預估可帶動整體住房率提升約 2.5 至 3 成，有不少民眾下單後馬上預訂住宿，其中又以礁溪老爺酒店最熱門。
業者分析，今年聯合住宿券售價並未調整，且使用期限達 1 年 5 個月，消費者可自由選擇全台 11 間分館使用，彈性計畫旅遊行程，因此才會大受歡迎，旅展期間甚至有消費者一次購買 1,800 張住宿券，結帳金額超過 5 百萬元。

福容飯店集團指出，觀光局旅遊補助於 10 月底截止，導致 11 月以後住房率略為下降，但是旅遊的需求不減的情況下，精打細算的消費者就會趁旅展期間購買聯合住宿券，可於未來 1 年內在全台 15 間分館使用。今年聯合住宿券佔旅展整體業績 8 成，預估將帶動整體住房率提升 3 成。

今年首度聯合住宿券的國泰飯店觀光事業，業績達實體旅展營收 5 成。業者觀察，聯合住宿券提升消費者使用彈性，加上今年新開幕的 COZZI Blu 和逸飯店桃園館，詢問度提升也帶動下單購買意願，未來也會作為商品設計的規畫參考。
天成飯店集團指出，今年旅展銷售金額以瑞穗天合國際觀光酒店平旺日雙人住宿券 9,900 元與四人房 18,000 元最佳，售價 3,699 元的五館聯合住宿券，年底前還可享住一晚送一晚優惠，則是參展以來最優惠價格，銷售數量為去年旅展的 4 倍，預估今年旅展線上旅展加上實體旅展的銷售總金額，可以期待比去年多一倍的業績成長。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

繼續作答
票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

繼續作答
統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀