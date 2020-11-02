聯合住宿券立功！飯店旅展業績破億　百萬刷手狂買1800張

我是廣告 請繼續往下閱讀
業者分析，今年聯合住宿券售價並未調整，且使用期限達 1 年 5 個月，消費者可自由選擇全台 11 間分館使用，彈性計畫旅遊行程，因此才會大受歡迎，旅展期間甚至有消費者一次購買 1,800 張住宿券，結帳金額超過 5 百萬元。
福容飯店集團指出，觀光局旅遊補助於 10 月底截止，導致 11 月以後住房率略為下降，但是旅遊的需求不減的情況下，精打細算的消費者就會趁旅展期間購買聯合住宿券，可於未來 1 年內在全台 15 間分館使用。今年聯合住宿券佔旅展整體業績 8 成，預估將帶動整體住房率提升 3 成。
今年首度聯合住宿券的國泰飯店觀光事業，業績達實體旅展營收 5 成。業者觀察，聯合住宿券提升消費者使用彈性，加上今年新開幕的 COZZI Blu 和逸飯店桃園館，詢問度提升也帶動下單購買意願，未來也會作為商品設計的規畫參考。
天成飯店集團指出，今年旅展銷售金額以瑞穗天合國際觀光酒店平旺日雙人住宿券 9,900 元與四人房 18,000 元最佳，售價 3,699 元的五館聯合住宿券，年底前還可享住一晚送一晚優惠，則是參展以來最優惠價格，銷售數量為去年旅展的 4 倍，預估今年旅展線上旅展加上實體旅展的銷售總金額，可以期待比去年多一倍的業績成長。