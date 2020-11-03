升格2寶媽！兒子1分鐘沒聲音　劉香慈一看傻眼

「最美士官長」劉香慈今年升格為2寶媽，她坦言現在吃飯根本打仗，「我吃飯都是用吞的，沒有時間細嚼慢嚥。」尤其是大寶Teddy上學回來，家裡變得更熱鬧，直到睡前沒有一刻是安靜的，「但其實只要超過1分鐘，他沒有聲音，我們就會非常害怕。」她會趕快確認孩子在做什麼，劉香慈細數老大的各項事蹟，像是把食物倒在地上變成黏土、亂畫她的筆記本，「有次我們去朋友家，他跟另一個孩子原本都在逗貓狗，後來就很安靜，才發現他們兩個在玩貓砂堆沙堡...」

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▲劉香慈教育2個兒子花了一番功夫。（圖 / 嬰兒與母親提供）

× ▲劉香慈教育2個兒子花了一番功夫。（圖 / 嬰兒與母親提供）

談到大寶跟二寶的相處，劉香慈表示Teddy其實希望是妹妹，就算在月子中心看到弟弟，還是跟她說，「不是弟弟，是妹妹啦。」大寶拒絕承認這個事實，還跟幼兒園老師說他們家有妹妹，老師恭喜劉香慈才發現是弟弟。「當然現在他已經承認這個事實，還會學大人照顧弟弟。」劉香慈分享老大會想餵弟弟喝奶，或看到大人跟弟弟玩搔癢，他也有樣學樣。所以兩兄弟不會吵架？劉香慈說：「根本吵不起來。弟弟不會反抗，現在就是一個任人宰割的年紀。」

正式入住男生宿舍的劉香慈，面對男孩教養也花了一番功夫，「我問過自己會不會體罰，目前為止還沒有打過小孩，其實我是看了很多書去理解小孩。」劉香慈認為好的書帶給她很大的力量，「我很推薦《男孩情緒教養》，看了之後，會發現不需要對小孩的情緒認真，他有情緒，不代表他是壞小孩，那是他成長的過程，會憤怒、傷心是很正常，當孩子用哭來表現，不是想對抗你，而是因為他很難過。」

▲劉香慈大兒子Teddy（左）做過許多讓她頭疼的事。（圖 / 嬰兒與母親提供）

× ▲劉香慈大兒子Teddy（左）做過許多讓她頭疼的事。（圖 / 嬰兒與母親提供）

劉香慈提到有次大寶亂畫她的筆記本，她發現後馬上拿開筆記本，讓本來開心畫畫的Teddy大哭，「我想他是被我嚇到，而且很傷心為什麼不能繼續畫，但說不出來。」那時劉香慈跟Teddy說：「你想畫畫卻不能畫，所以很難過對不對？但這是媽媽的，不然我給你畫一頁。」當時她退讓並不是犧牲，而是因為瞭解大寶的情緒，「他不是有惡意的。4歲也做不了什麼壞事，即使犯錯也沒有罪大惡極，我覺得都只是在學習長大。所以我會去理解他，給他生氣的權利，給他時間發洩完情緒，再來安撫。」劉香慈從書中了解到，一直叫孩子不要哭，只是要孩子壓抑情緒，但這會讓他更傷心受挫，因為孩子沒有得到安撫。