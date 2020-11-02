兒少代表站出來　促進族群表意及社會參與權

嘉義市政府鼓勵兒童及少年踴躍發聲，進而促進兒少族群表意權及社會參與權，將公開招募遴選出30名兒少代表，除了定期辦理相關課程、交流活動培力兒少代表外，兒少代表們也可自主召開定期會議討論兒少相關議題。

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將推選代表出席「本府兒童及少年福利與權益促進委員會」，針對兒少福利政策提出建言。即日起至109年11月15日止，歡迎設籍嘉義市或就讀嘉義市各級學校民國86年1月1日（含）以後出生之兒童及青少年，關心兒童及少年福利暨權益議題者踴躍報名參加。此次共招募30名兒少代表(不含備取10名)，報名資格兼容並蓄，過去曾任兒少代表的將招募10人；至於新任兒少代表則有20個名額，遴選時會兼顧年齡、性別、族群及區域分布之平衡及公平公開等原則，其中單一性別代表人數不得低於三分之一。兒少代表的任期長達2年，自110年1月1日起至111年12月31日止。

社會處指出，報名方式採團體推薦及自我推薦兩種方式，團體推薦報名將由兒童及少年事務相關團體、民間社會公益團體或學校單位進行推薦；自我推薦則是由兒童及少年自我推薦。報名日期即日起至109年11月15日（星期日）止，採郵戳為憑。請有意願的兒少將推薦報名表單(如附件)以電腦WORD繕打，並連同相關佐證資料，包含參與公共事務、志願服務、社會公益團體活動等經驗，以A4規格紙張裝訂整齊，掛號寄送嘉義市青少年福利服務中心（嘉義市東區體育路10號），相關活動報名資訊可於嘉義市政府官方網站及嘉義市兒童及少年諮詢代表FB粉絲專頁等查詢。