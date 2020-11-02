足球／隊魂！18年只效力這隊 J聯盟最老MVP宣布退役
足球／隊魂！18年只效力這隊 J聯盟最老MVP宣布退役
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-02 18:44:38
J聯盟最老年度MVP、日本傳奇球星中村憲剛，前天萬聖節滿40歲後宣布踢完本季將高掛球靴，而這位日本國腳在他職業生涯以來只為川崎前鋒效力，18年的忠誠也寫下不可動搖的「隊魂」地位。
司職中場的中村憲剛在2017年獲選J聯盟年度最優秀球員殊榮，以36歲又50天締造年紀最長的年度MVP紀錄。本季至今他出賽5場，貢獻2進球，證明寶刀未老。中村憲剛過完40歲生日的隔天，宣布本季踢完就將退役，「35歲時，我就決定要在40歲掛靴，之後我在36歲第一次獲選年度MVP，37歲第一次奪冠，隔年完成連霸，去年又贏下了日聯盃，用這5年的努力換來了這些榮譽。」
中村憲剛自2003年加盟川崎前鋒至今都沒離開過，代表球隊在J聯盟出賽533場、81進球，率隊從弱旅蛻變成2屆冠軍，個人8度入選聯賽最佳陣容，本季川崎仍坐穩榜首，相當有望讓一代功臣風光退役。
中村憲剛在2006至13年間代表日本國家隊出賽68場、6進球，包含2010年南非世界盃，可惜最後日本隊在16強PK決勝時敗給巴拉圭，這也是他生涯唯一一屆世界盃。