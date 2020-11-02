名家論壇》柯志遠／《青春紀錄》見證更上層樓的朴寶劍

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《青春紀錄》做為劇名，一開始有人認為相對於戲裡人物的光鮮亮麗過於平淡，直到整個戲走完，方纔恍然大悟：「二十幾歲，是脫離家庭影響，正式建立起成熟人格與價值的階段。」這段話，說出了許多觀眾的心聲。人都會「長大」，有人早有人遲（劇中的爺爺史閔基，71歲也還在尋求途徑在兒子眼中證明自己的「長大」），有人瞬間醒悟，有人磕磕絆絆，而這些成長的契機可能來自於職場現實的跌宕起伏，有可能來自相愛相戀的順遂或不順遂，史彗峻由不紅到走紅，前期遭遇的勢利冷眼，後期應戰的狗仔攻擊，在編劇自制內斂的拿捏下並沒有放大成「狗血劇」的橋段，起承轉合，都還算合情入理；而這些直接或間接的針鋒相對，質變成男、女主角們一次又一次用來檢視自我、梳理未來的考驗和養份，讓劇情走向不擱淺於「為戲而戲」的庸俗膚淺，特別值得一提。
《青春紀錄》不能免俗的也有「安正河」這樣一個出身低微的「小資女」（灰姑娘），卻巧妙地不在「灰姑娘戀上天王巨星」這個脈絡上大作文章，更規避了老派偶像劇冒出個巨星女二號來大玩「不對稱戰力三角戀」的腥風血雨，劇中史彗峻前女友的出現、袁楷效對安正河暗戀的點到為止…，都處理得合宜而高級，沒有破壞了戲的品味，也都存在著呼應主角們人格蛻變的必要性，很成熟很含蓄，相當耐人咀嚼。
《青春紀錄》有一個回歸樸實的敘事視角，卻也在拍攝上發揮了獨到的風格手法，例如大小角色常有穿插在正常對話裡的內在OS.，有時自我解嘲，有時宣洩感受，這種即時性的「私我交談」頻繁而靈動，頗有些動漫的趣味，戲而不謔，相當有個性。還有這戲中的「倒敘」（flashback）設計在剪裁上也十分與眾不同，有別於平常慣見的每集開始一小段的前情提要，或《愛的迫降》片尾以「番外」處理補齊男女主角宿命相遇的前塵過往，《青春紀錄》裡有大量的大篇幅「時間軸錯置」，例如第九集朴寶劍已經從朴敘俊手裡領過了獎，第十集卻又從整個頒獎典禮開始之前演起，這樣的「有點零亂的時序重組」出現過不只一次，難得在編、導強大的整體駕馭能力把控下，非但並沒有造成觀眾理解上的困擾，意外也產生了一種窺探弦外之音的懸念，別具匠心，十分特別。至於徐玄振、朴敘俊、李聖經、Girl’s Day惠利…等重量級客串助演名單所造成的陣陣驚喜，都能恰如其分地安插進適當的位置，是噱頭，更是巧思。
《青春紀錄》有相當搶眼的配角群，不論是演爸爸、媽媽、爺爺、哥哥的夏希羅、朴守榮、韓振熙、李在源、辛愛羅，或演髮小死黨的權秀賢，或演經紀人的申東美，都有讓人眼前一亮的討喜演出，但朴寶劍在這個作品裡演技的更上層樓還是有目共睹的，過去幾年來朴寶劍總給人「氣質勝過顏值，顏值蓋過演技」的印象，這次的「史彗峻」在角色層次上被付予了相當多元的關係定義，家族的、職場的、朋友的、愛情的，都各有其足夠深入挖掘與發揮的糾結與亮點（還需要整合成一個一以貫之的性格tone調），眼見為實，朴寶劍在表演理解上的成長是全面的，不論是情感的穿透或人物的份量，無不可圈可點，形跟戲，都吸睛。
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
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