名家論壇》柯志遠／《青春紀錄》見證更上層樓的朴寶劍

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名家論壇》柯志遠／《青春紀錄》見證更上層樓的朴寶劍

文/柯志遠

calendar_today2020-11-02 20:00:00

青春紀錄
▲韓國國民男友朴寶劍入伍告別作《青春紀錄》，故事以模特兒、演藝圈為背景，講述男女主角勇闖演藝圈後，經歷的成長故事，是一部青春勵志片。（圖／Netflix提供）
返璞歸真，解構套路，由《秘密森林》導演安吉鎬、《Doctors》編劇河明熙兩大名家聯手打造的《青春紀錄》之所以值得推薦，除了朴寶劍繼2018年的《男朋友》後睽違兩年推出大型新作的話題（同時也是8月31日入伍之後，留下來撫慰廣大粉絲渡過「空窗期」的第一個作品），除了全劇卡斯組合的一新耳目，更因為《青春紀錄》跌破許多人眼鏡講了一個跟別人都不一樣的「演藝圈」故事，骨骼清奇，戲肉豐盈，捨棄了過往處理類似題材大而不當的絢爛浮誇，以質樸的筆觸，經營真誠的人物，淡而有味，言之有物，看來倒吃甘蔗，沒有大開大闔的峰迴路轉，卻有溫潤舒服的寫實和共鳴，不只用來追星，更值得深刻細品。
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其實台灣影視圈有個不成文的默契，都覺得以「娛樂圈」為背景的作品不容易勝出（根據經驗法則），主要原因在於情節時空跟一般觀眾距離過於遙遠，陌生造成疏離，「入戲」就打了折扣。《青春紀錄》有個很「娛樂圈」的架構主軸：男主角史彗峻從半紅不黑的時尚男模，到鬱鬱不得志的新人演員，從誤打誤撞嶄露頭角到橫空出世臻於巔峰，再從風生鶴唳的大環境紛擾敵意中沉澱下來…。然而超乎觀眾預料之外，這個「主軸」其實只佔了全劇篇幅的一半不到，《青春紀錄》著墨更多也更生動感人的，反倒是對於包括「史彗峻」、「袁楷效」（彗峻一起長大的知己死黨，同樣也從名模轉職演戲，兩人是好友也是對手）以及「安正河」（女主角，力爭上游的彩妝師，是彗峻的忠實粉絲，後來成為他的女朋友）三個年輕人與家庭關係的完整描述，刻劃真實，詮釋自然，鋪陳出極其溫暖的戲劇氛圍。不同的家庭存在著不同的親子難題，箇中的衝撞與矛盾，不亞於娛樂圈的風起雲湧，箇中的磨合與和解，也像感人肺腑的戲劇般直指人心，戲中一段彗峻的哥哥京峻為了酸民對弟弟的詆毀上網留言反擊，鬧到被告上警局，經紀人納悶地問彗峻：「原來你有一個這麼挺你的哥哥？」彗峻瞪大了眼睛說：「我之前也不知道呀…」，同一個屋簷下從小鬥嘴、打鬧，遇到這種局面，那種「挺身而出」的衝動是不由自主的。短短一段戲傳神而充滿溫度，把《青春紀錄》把「家與家人」做為創作核心的企圖表露無遺。
▲《青春記錄》由安吉鎬執導，朴寶劍、朴素丹、邊佑錫主演的勵志成長劇。（圖／Netflix提供）
▲《青春記錄》由安吉鎬執導，朴寶劍、朴素丹、邊佑錫主演的勵志成長劇。（圖／Netflix提供）
《青春紀錄》做為劇名，一開始有人認為相對於戲裡人物的光鮮亮麗過於平淡，直到整個戲走完，方纔恍然大悟：「二十幾歲，是脫離家庭影響，正式建立起成熟人格與價值的階段。」這段話，說出了許多觀眾的心聲。人都會「長大」，有人早有人遲（劇中的爺爺史閔基，71歲也還在尋求途徑在兒子眼中證明自己的「長大」），有人瞬間醒悟，有人磕磕絆絆，而這些成長的契機可能來自於職場現實的跌宕起伏，有可能來自相愛相戀的順遂或不順遂，史彗峻由不紅到走紅，前期遭遇的勢利冷眼，後期應戰的狗仔攻擊，在編劇自制內斂的拿捏下並沒有放大成「狗血劇」的橋段，起承轉合，都還算合情入理；而這些直接或間接的針鋒相對，質變成男、女主角們一次又一次用來檢視自我、梳理未來的考驗和養份，讓劇情走向不擱淺於「為戲而戲」的庸俗膚淺，特別值得一提。

▲人氣韓星朴寶劍新劇《青春紀錄》創下亮眼收視，演技、口碑雙豐收。（圖／Netflix提供）
▲人氣韓星朴寶劍新劇《青春紀錄》創下亮眼收視，演技、口碑雙豐收。（圖／Netflix提供）
《青春紀錄》不能免俗的也有「安正河」這樣一個出身低微的「小資女」（灰姑娘），卻巧妙地不在「灰姑娘戀上天王巨星」這個脈絡上大作文章，更規避了老派偶像劇冒出個巨星女二號來大玩「不對稱戰力三角戀」的腥風血雨，劇中史彗峻前女友的出現、袁楷效對安正河暗戀的點到為止…，都處理得合宜而高級，沒有破壞了戲的品味，也都存在著呼應主角們人格蛻變的必要性，很成熟很含蓄，相當耐人咀嚼。

▲《青春紀錄》女主角朴素丹憑藉電影《寄生上流》而爆紅。（圖／Netflix提供）
▲《青春紀錄》女主角朴素丹憑藉電影《寄生上流》而爆紅。（圖／Netflix提供）
 

《青春紀錄》有一個回歸樸實的敘事視角，卻也在拍攝上發揮了獨到的風格手法，例如大小角色常有穿插在正常對話裡的內在OS.，有時自我解嘲，有時宣洩感受，這種即時性的「私我交談」頻繁而靈動，頗有些動漫的趣味，戲而不謔，相當有個性。還有這戲中的「倒敘」（flashback）設計在剪裁上也十分與眾不同，有別於平常慣見的每集開始一小段的前情提要，或《愛的迫降》片尾以「番外」處理補齊男女主角宿命相遇的前塵過往，《青春紀錄》裡有大量的大篇幅「時間軸錯置」，例如第九集朴寶劍已經從朴敘俊手裡領過了獎，第十集卻又從整個頒獎典禮開始之前演起，這樣的「有點零亂的時序重組」出現過不只一次，難得在編、導強大的整體駕馭能力把控下，非但並沒有造成觀眾理解上的困擾，意外也產生了一種窺探弦外之音的懸念，別具匠心，十分特別。至於徐玄振、朴敘俊、李聖經、Girl’s Day惠利…等重量級客串助演名單所造成的陣陣驚喜，都能恰如其分地安插進適當的位置，是噱頭，更是巧思。

▲朴寶劍在《青春紀錄》劇中與家人的關係，是現實生活中許多家庭的寫照。（圖／Netflix提供）
▲朴寶劍在《青春紀錄》劇中與家人的關係，是現實生活中許多家庭的寫照。（圖／Netflix提供）
《青春紀錄》有相當搶眼的配角群，不論是演爸爸、媽媽、爺爺、哥哥的夏希羅、朴守榮、韓振熙、李在源、辛愛羅，或演髮小死黨的權秀賢，或演經紀人的申東美，都有讓人眼前一亮的討喜演出，但朴寶劍在這個作品裡演技的更上層樓還是有目共睹的，過去幾年來朴寶劍總給人「氣質勝過顏值，顏值蓋過演技」的印象，這次的「史彗峻」在角色層次上被付予了相當多元的關係定義，家族的、職場的、朋友的、愛情的，都各有其足夠深入挖掘與發揮的糾結與亮點（還需要整合成一個一以貫之的性格tone調），眼見為實，朴寶劍在表演理解上的成長是全面的，不論是情感的穿透或人物的份量，無不可圈可點，形跟戲，都吸睛。

●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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