名家論壇》單厚之／台灣如何成為美國大選假新聞重鎮？

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有了一個月前的教訓，這次很多國內媒體都不再引用該民調了，但仍有部分媒體以「川普將 326：212 大勝拜登」為標題，大幅報導該訊息，營造川普選情大好的印象。
媒體報導錯誤的訊息、誤導讀者，可能有三個原因：一、媒體缺乏把關能力，不知道是錯誤新聞；二、為了流量，投讀者所好、語不驚人死不休，明知可能誤導仍然照登；三、希望影響選情往自己希望的方向發展。
日前，我曾經分析過台灣關於美國大選的網路意見領袖，前 10 名依序為關鍵時刻（ Youtube ）、文茜世界週報、大紀元時報、自由時報、Ettoday 新聞雲、新唐人電視台、蘋果新聞網、新唐人亞太電視台、觀點（ Youtube ）、范琪斐的美國時間，對照上面這份名單其實不難看出，各媒體的目的可能是什麼。
前兩天，美國國家廣播電台（ NBC ）刊登一篇以「一號虛構人物如何為杭特拜登的陰謀狂潮打基礎」的文章，指控《蘋果日報》委託製作杭特‧拜登與共產黨關係的報告，企圖影響拜登的選情；《蘋果日報》雖然切割自己與該報告無關，但黎智英的私人助理（ Mark Simon ）承認參與此事，並宣布辭職。
此外，上週《紐約時報》也發文批評《大紀元》是假新聞媒體。雖然《大紀元》、《新唐人》系統與台灣沒有直接的關連，但其實台灣部分有影響力的媒體，也經常照抄《大紀元》的消息或觀點。
如果以《紐約時報》或《 NBC 》的觀點來看台灣的 KOL，台灣顯然是美國大選華文媒體的「假新聞大本營」（至少是之一）；而且無論《大紀元》或《蘋果日報》顯然都不是只為了流量而已，而是希望透過在華文網路同溫層的影響力，讓選情往自己期望的方向走。
當然，或許會有像郭文貴一樣的觀點，認定美國的主流媒體都早已經被中國收買，支持川普、反中國的才是真正的正義之聲、也才能反映美國的真實民意。
美國的民意究竟如何，很快就能揭曉。如果台灣的民意跟美國主流民意很接近，甚至在美國領導人產生的過程中發揮了關鍵的角色，可能有助於雙方關係的進一步深化；相反的，如果台灣民眾多數挺川普，最終卻是拜登當選，你覺得拜登會怎麼想？對台美關係是有利、還是不利？
網路聲量跟 KOL 的產生，是一連串網民跟媒體循環交互作用的過程，其中還包括政治人物、政黨的角色和民眾的集體意識，並非單靠媒體主觀意願或砸錢就能夠達成的。諷刺的是，台灣過去一年不斷強調中國各種「假新聞」的危害，如今卻成了美國媒體眼中假新聞的重鎮；而傳播偏見最嚴重的，正是批評「假新聞」之害最兇的媒體。
●作者：單厚之／資深媒體人
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