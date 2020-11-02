駁斥整碗捧去！林文淵接任董座 喊話「大同戰爭已結束」
駁斥整碗捧去！林文淵接任董座 喊話「大同戰爭已結束」
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-11-02 18:46:01｜update2020-11-03 01:47:33
大同公司今（12）日召開臨時董事會，9席董事無異議通過由林文淵接任新董事長，而林郭文艷為榮譽董事長。新上任的林文淵隨即在大同總公司召開記者會，不管會上會後都讓媒體「問到飽」。他說「大同戰爭已結束」！他與林郭在股臨會市場派大勝後首次見面，強調新的經營團隊不會進來搞革命還是砍人，而是有共同目標讓大同更好。
林文淵成為百年大同首任市場派推舉的新董座，一上任即展現「開放」的態度，不論會上還是會後都讓媒體「問到飽」，他強調這就是現在大同與過去不一樣的地方，盡量公開透明，也讓投資人知道未來規劃。針對許多人認為市場派「整碗捧去」，新經營團隊未來可能會砍人影響員工士氣，林文淵表示，也有人說會「打掉重練」，但他強調這都是不對的，有錯誤是要慢慢修正，而不是一下子整個推翻。他也向員工喊話，員工是公司的寶，董事長可以換人，但員工不能換，「我們不是進來搞革命還是砍人，而是要攜手做事的」。
而會後，林文淵在電梯前接受媒體繼續追問，透露上周他才與林郭文艷在股臨會市場派大勝後首次見面，為的是要讓她安心，「大同就像她的家一樣」向她承諾不會亂砍人，而自己也是希望讓公司經營更好一點，大家都有共同的理念。
因此王光祥今日董事會上臨時動議提讓林郭為榮譽董事長，林文淵樂觀其成，大家也都無異議鼓掌通過。對於林郭，林文淵說大家會尊重禮遇她，會保留她在總公司的辦公室，雙方並沒有談到薪資或是錢的事，「我想相較這個，她比較需要精神上的禮遇與支持」。
林文淵同時也透露，總經理人選雖然還要通過董事會的決議，但有些董事已經知道，非中鋼或大同前員工，但是是擁有「雙e」（電機、電腦）的人才，要大家拭目以待。