宜蘭傳藝園區很「霹靂」 COS踩街、金曲演唱輪番登場
宜蘭傳藝園區很「霹靂」 COS踩街、金曲演唱輪番登場
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-11-02 20:17:08
今年十一月，宜蘭傳藝園區很「霹靂」！睽違四年，霹靂布袋戲再次來到宜蘭傳藝演出，11月7日在臨水劇場舉辦霹靂金曲主題演唱會、11月14日、11月21日還有霹靂英雄COS踩街，此外從11月1日到12月31日，廟埕廣場每天都有兩場傳統掌中戲表演。
霹靂布袋戲今年十一月以「2020霹靂青春搖滾派對在傳藝」為主題，連續三個周末在宜蘭傳藝園區舉辦演唱會與COS武俠踩街。首先於11月7日登場的就是霹靂迷引頸期盼的《霹靂金曲主題演唱會》，地點安排在宜蘭傳藝園區的臨水劇場，包括當家歌手：蔡佳瑩、劉昱賢、賴富正、千譯、自從，讓戲迷大飽耳福；11月14日、11月21日《霹靂英雄踩街演出》，維妙維肖的武俠COSPLAY、磅礡的布袋戲配樂，搭配宜蘭傳藝的美麗秋景，讓遊客體驗霹靂英雄的豪情萬丈，沉浸在快意的武林盛宴。負責宜蘭傳藝園區經營管理的全聯善美的基金會表示，只要在活動當日辦理園區普通年卡，除可獲得專屬獨家霹靂卡面，還能享有優惠價，普通年卡原價350元，優惠價250元；禮物卡原價399元，優惠價350元。除了霹靂布袋戲之外，宜蘭傳藝特別安排整整兩個月的傳統掌中戲匯演。從11月1日到12月31日，每天下午都會在廟埕廣場演出兩場。看昇平五洲園用武松打虎說一個愛護生態做環保的故事；全西園掌中劇團把劍潭地名的由來演給你看；真雲林閣掌中劇團的西遊記之決戰2度C，和小朋友一起關心地球暖化問題；還有台中聲五洲掌中劇團的奇幻火雲洞，一探西天取經斬妖除魔的奇幻冒險。全聯善美的文化藝術基金會邀請遊客到宜蘭傳藝園區，一起來感受傳統掌中戲的魅力。