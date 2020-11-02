JKF辣模當街被打！長文吐驚魂記　控前市民代表冷眼旁觀

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珍琳表示，近期因合約問題與前直播公司的老闆有過爭執，然而對方卻在爭吵當下，直接抓住珍琳的外套將她從車上狠狠拖下來，導致珍琳重摔在地，當時她的外套扣子也被扯飛，為了自保，她便隨即拿出手機錄影，然而老闆看到後更為憤怒，立馬上前抓住她的外套用力推倒。
所幸當下有一名正義哥即時衝出阻止了暴行，且沒多久巡邏員警恰好經過，解救了珍琳。她也因受到極大的驚嚇，在警局時不斷大哭、流淚，甚至因為害怕對方勢力龐大，因此不敢提出傷害告訴，決定以和解收場。
沒想到事後珍琳卻收到派出所通知，表示對方向她提出傷害告訴，讓她無奈感嘆「我想不透的是一個毫髮無損的施暴者為什麼會反過來對一個受暴者提出告訴？到底有什麼樣的勢力來撐腰？為什麼可以公然欺負一個弱女子又提出傷害告訴？」因此讓她決定將事情公諸於世，希望藉由網路的力量保護自己。
不過珍琳也在文中爆料，事發當下有一名前市民代表同行，其在臉書上寫著「為鄉民心聲跑腿、替鄉民權益打拼」的口號，然而衝突發生時，卻選擇冷眼旁觀漠視暴行，最後甚至陪伴施暴者進警局說明，讓珍琳心寒直呼「為什麼為民服務的市民代表漠視這一切不出手幫忙？？？事後也沒有一句慰問的言語⋯好似我遭受這樣的對待是應該的⋯⋯」。
文末她也謝謝當時出手相救的正義哥，和不斷安慰她的員警們，讓她感動直呼「讓我覺得很暖心很感動很有力量！謝謝你們！花蓮有你們更美更有力量了！」
珍琳臉書全文：
來自一個弱小女子的求救訊號⋯拜託大家幫幫我⋯
首先跟大家說聲抱歉⋯珍琳目前行動不便、無法久站需要暫時停止服裝直播；昨天在花蓮的街道上我上演了一段恐怖驚魂記⋯
因為合約的問題前直播公司老闆有些小摩擦，當天因為雙方意見不合直接在車上爆發了激烈口角，隨後我被對方直接從車上抓著外套狠狠的拖下車重摔在地，我外套的釦子直接噴飛⋯可見當下的力道對一個小女子來說有多大；為了自保的我隨即拿出手機錄影存證，沒想到對方卻追來抓住我的外套拎著我再次用力推倒我讓我重摔在地⋯⋯所幸旁邊工程衝出了一位正義哥即時衝出阻止了暴行，沒多久巡邏員警恰好經過解救了我⋯不然現在可能已經躺在醫院了⋯。
發生衝突時其實車上還有一位同行的友人曾是市民代表，臉書粉專上打著：為鄉民心聲跑腿、替鄉民權益打拼的口號，但在發生衝突的當下卻選擇冷眼旁觀漠視這樣的暴行在街道上演不出手阻止⋯看著我被重抓摔下車仍然坐在副駕駛座不為所動、還讓對方不斷叫囂去派出所、有種去驗傷之類的⋯甚至陪著施暴者進警局說明，為什麼為民服務的市民代表漠視這一切不出手幫忙？？？事後也沒有一句慰問的言語⋯好似我遭受這樣的對待是應該的⋯⋯
到了警察局的我已受到驚嚇崩潰的大哭⋯似乎勾起小時候被父親打罵的家暴回憶，眼淚停不下來的一直掉⋯一直掉⋯好像是自己錯了不敢對強大的勢力給予反抗，只能道歉希望平息施暴者的怒火⋯。所以當時員警詢問我是否要對對方提高傷害告訴時，我拒絕了⋯因為我真的很害怕對方後續又會有什麼傷害我的行為、或者有什麼樣的關係人脈可以壓下這事件⋯所以不打算提告希望對方好好冷靜下來商談和解就好⋯。
但事後我卻接到派出所的電話說對方已對我提出傷害告訴，要我去花蓮一趟做筆錄⋯。我想不透的是一個毫髮無損的施暴者為什麼會反過來對一個受暴者提出告訴？到底有什麼樣的勢力來撐腰？為什麼可以公然欺負一個弱女子又提出傷害告訴？？？所以我決定勇敢的站出來訴說這件事，希望藉由網友的力量幫幫我⋯。儘管自己只是渺小的草根人物，儘管我還是害怕自己又會遭受到什麼未知的傷害，但我還是要勇敢的站出來拒絕暴力、拒絕惡勢力、維護社會的正義才是最重要的！
最後謝謝路邊拯救我的正義哥，要不是你即時出現可能我身上的傷勢更嚴重了⋯當下太過驚慌沒能親自跟你說謝謝⋯謝謝你的正義感謝謝你的見義勇為，比起市民代表我更欽佩你這樣的人物！也謝謝盡忠職守的巡邏員警即時出現保護我，還有派出所所長不斷的安慰我關切我的狀況，請員警送我去搭車還擔心的打電話來問我有沒有安全～讓我覺得很暖心很感動很有力量！謝謝你們！花蓮有你們更美更有力量了！（編輯：陳雅雲）