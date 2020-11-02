改朝換代！林文淵搶下大同董座 承諾發放現金股利
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-11-02 19:15:14｜update2020-11-03 01:47:51
大同公司今（12）日召開臨時董事會，由林文淵接任新董事長，林郭文艷為榮譽董事長。林文淵強調，董事會與林郭達成共識，要再度擦亮百年招牌，他允諾一年內會讓大家看到大同的改變，針對股東關心的「19年未發股利」，他也說有機會將盡可能發放現金股利。至於大同資產，強調「不能只靠賣資產、不能隨便賣」。
大同新任董事長林文淵今日下午與市場派大股東王光祥雙雙召開記者會，針對未來大同公司的走向，尤其許多人關心土地資產，如芙蓉大廈後續開發問題。林文淵指出，不會隨便賣掉，而是要發揮最大效益。而其大樓所有權人有一部分是廖家、李家，為大同林家的親戚，如果能雙贏的話，相信他們應該沒有理由反對。林文淵表示，外面很多人說王光祥是建商，以後可能開發完就要「落跑」，但事實上，王花那麼多錢買大同股票，那些錢去買土地還比較快。還有外傳王先前大量拋售大同股票，林也駁斥不合邏輯，「大同會越來越好，王董幹嘛要賣股票？」
而王光祥也回應沒有那回事，反而還會增加持股，也說自己雖然是建商，但認為土地既然是一種資產，就要想辦法活化，他說自己的建設公司資本額雖然才6億元，但不動產租金一年收入就有2、3億元，強調現在土地貴，但管理好後出租，每年都有收入。
林文淵進一步指出，他會在一年內讓大家看到不一樣的大同，說自己下過功夫也有研究，認為大同本業不同停下，像是大同馬達、智慧電表應該可以有更好的發展，可以更積極，尤其大同有很好的技術與員工，「就是看到大同底子很好，才願意接受挑戰」。
至於一直被投資人詬病的「19年未發股利」，林文淵指出，雖然目前不能保證什麼時候可以開始發放股利，但會以最快速度發放，因為過去上市公司經營策略，就是保留盈餘少，盡可能發放現金股利給股東。他強調「經營公司並不是林文淵說了算，大同向來都是總經理制，並不會修改此制度」，一定會讓大家看到大同的改變。