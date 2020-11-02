防疫表現飽受批評 川普威脅：選舉後開除白宮防疫專家
防疫表現飽受批評 川普威脅：選舉後開除白宮防疫專家
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-02 19:25:17
美國總統大選投票日（ 3 ）倒數，川普在全國的支持度仍然落後對手拜登，多個民意調查顯示選民普遍不滿川普防範新型冠狀病毒（ COVID-19 ）的表現。美國國家過敏症和傳染病研究所（ NIAID ）所長、白宮冠狀病毒工作組成員弗契（ Anthony Fauci ）否定川普對疫情的處理態度，川普則是在佛羅里達的造勢場合上，稱將會考慮開除弗契。
《華盛頓郵報》 10 月 30 日訪問弗契，談及有關 COVID-19 疫情，弗契認為美國的狀況並不樂觀，在冬季寒冷的季節來臨時，可能要面對更嚴峻的狀況，對於 2 位候選人疫情應對的評論，弗契認為，拜登會「嚴肅對待公眾健康」而川普則是「持有不同觀點」較看重經濟及重新開放國家，而美國現在需要在公共衛生習慣上作出「突然重大的改變」才能遏止疫情惡化。對此，白宮譴責弗契的言論稱讚川普的政治對手，打破所有常規且難以接受，強調川普始終把美國大眾的福祉放在第一位。川普則是在造勢場合上表示，弗契是個好人，但犯了很多錯，面對在場的民眾高喊「開除弗契！」（ Fire Fauci ）川普說道「讓我等等，在選舉結束前，別告訴任何人。我很欣賞這個建議」，暗示很有可能在選舉結束後開除弗契。
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