台北旅展人潮「雪崩式」下滑56.7% 飯店業績不跌反升
台北旅展人潮「雪崩式」下滑56.7% 飯店業績不跌反升
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-02 19:29:40｜update2020-11-02 19:29:49
ITF 台北國際旅展今（ 2 ）日落幕， 4 天吸引 166,731 人次參觀，較去年 284,834 人次下降 56.7% ，但因國旅市場熱度不減，今年參展的飯店集團業績仍開出紅盤。業者認為，在疫情的不確定因素之下，國旅及餐飲仍是民眾未來重要消費行為，樂觀預估 2021 年的市場將依舊暢旺。
雲朗觀光集團表示，雖然觀展人次減少，但業績比去年同期有雙倍以上的成長，主要是因為消費者提袋率及客單價提升，熱銷商品包含翰兆品聯合住宿券、君品酒店套房住宿券，以及價格高達 47,888 元的雲品溫泉酒店湖景住宿套券，預估待線上旅展結束後，整體業績將有 4 倍以上成長。老爺酒店集團 4 天旅展期間銷售額近 7,780 萬元，是去年的 1.5 倍。觀察消費趨勢，民眾主要購買飯店聯合住宿券，共銷售 4 萬張，另外在旅展現場不定時舉辦「瘋搶限量」，一開賣就全部秒殺，即使今年數量倍增也是供不應求，熱銷程度是往年前所未見。
晶華酒店集團今年旅展現場總銷售業績破 6,500 萬元，業者表示，雖然今年太魯閣晶英酒店及高雄晶英行館沒有參展，但整體的銷售金額與去年依舊成長近 1 成。分析原因，今年人潮集中在 1 樓，加上消費者將出國度假預算購買國內飯店住宿券，因此單價較高的住宿券銷售狀況也比往年好，讓住宿券銷售業績較往年成長 3 到 4 倍，餐券也有「全品項買十送一」優惠，順勢拉抬整體買氣。寒舍集團則是在旅展最後一天接到多筆大訂單，單日業績衝上 3,500 萬元， 4 天總業績約 8,000 萬元，加上旅展快閃櫃與線上旅展，整體業績已突破 1.5 億元，較去年同期成長 7% 。業者表示，今年仍是以台北寒舍艾美探索廚房及台北喜來登十二廚餐券最為熱銷，合計銷售 6.5 萬客，礁溪寒沐住宿券也創下近 4,500 間的佳績。