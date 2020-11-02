擾台一闖再闖　共機8進8出我西南空域

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擾台一闖再闖　共機8進8出我西南空域

記者張志康/綜合報導

calendar_today2020-11-02 19:37:18

共機殲16
▲空軍司令部表示，今日有8架次共機擾台，包括2架次殲-16戰機。（圖／國防部提供）
空軍司令部今（2）日表示，共軍今日共派出1架次運-8反潛機、1架次運-8技術偵察機、2架次Su-30、2架次殲-16及2架殲-10進入我西南防空識別區，與先前大多是反潛機或偵察機不同，今日8架次中，有6架次是戰機。我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。
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▲國防部公布今日擾台共機路線。（圖／國防部提供）
▲國防部公布今日擾台共機路線。（圖／國防部提供）
 
由於距離美國總統大選不到24小時即將展開，共機頻繁擾台，威嚇意味相當濃厚。

國防部晚間於官網「即時軍事動態」專區，發布今天共機動態相關資訊。11月連續2天有共機擾台，根據11月公布的路線，昨天為一架運8技術偵察機擾台，今日則分別為1架次運-8反潛機、1架次運-8技術偵察機、2架次Su-30、2架次殲-16及2架殲-10侵犯台灣西南ADIZ。

根據10月公布的路線，除7日為空警500預警機，9日為1架運8、1架運9，20日的空警500、運9、運8，26日的運8反潛機、運8技術偵察機，27日運8遠干機，28日的運9通信對抗機、運8遠干機（一天內分兩次擾台），29日的運9通信對抗機，以及30日的3架（運8電偵機、運8遠干機、運8技術偵察機），31日、25日、21日、17日、16日、15日、11日、10日、8日、6日、4日、3日及1日，均為1架運8反潛機侵犯台灣西南ADIZ。
根據國防部9月公布的路線，29日、23日、22日及21日分別有兩架次的運8反潛機侵入台灣西南ADIZ；1架運8反潛機24日侵犯台灣西南ADIZ；19日共2架轟6機、12架殲16機、2架殲11機，2架殲10機，以及1架運8反潛機進入台灣西南及西北空域，並逾越台海中線。9月18日有2架轟6機、8架殲16機、4架殲11機，以及4架殲10機共18架軍機擾台，其中12架逾越海峽中線；16日共2架次運8反潛機侵入台灣西南ADIZ。
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