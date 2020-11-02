痛心朱冠甍　宋楚瑜：加速老舊戰機更新

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1992年我擔任國民黨秘書長期間，又再度帶著李登輝總統的親簽信函密訪美國老布希政府。在當時駐美代表丁懋時安排下，先向國務次卿肯特（Arnold Lee Kanter）做了一個簡報，作陪的包括一位美方海軍上將及當時還任職於美國國家安全會議的包道格（Douglas H. Paal，曾於2002-2006年間擔任美國在臺協會臺北辦事處處長）。我懇切地向他們表達為台灣安全著想，期盼採購戰機的軟性訴求。接著我帶著李登輝總統的親簽信函，又前往拜會當時的美國副總統奎爾（Dan Quayle），期盼美方能出售戰機。正因為這十餘年來我們不曾間斷的努力遊說，終於在1個月後，也就是在1992年9月3日，老布希在德州正式宣布售予150架F-16A、B型戰機給台灣。
宋楚瑜回憶，老布希總統在正式覆李總統的長信中，第一段中就提到我訪美之事，也因此在F-16正式成軍時，我受邀參加典禮，空軍並送我一頂繡有空軍軍徽和我名字的軍帽。擔任省長時，我常戴著它，穿著白夾克到各地方訪問。老布希總統在退休後，於1993年11月來臺訪問，除與我見面外，並和其夫人親筆寫了一張卡片送給我。
宋楚瑜指出，轉眼二十餘年過去，中華民國空軍機隊老舊問題仍是一大隱憂，空軍飛行員仍常冒著生命危險進行訓練與巡航任務。我衷心期盼，「加速老舊戰機更新才是正辦」，政府當務之急除儘快完成老舊戰機的汰換，對於服役中的戰機維修保養，及管制飛行的塔台人員專業、編制與訓練也應予一併重視與強化，讓這些捍衛天際的空軍弟兄能有最好的奧援與保護。中華民國空軍加油！
新聞來源為Newtalk 新頭殼