奧運霹靂舞國手選拔積分賽 第三回合週六新竹巨城廝殺
奧運霹靂舞國手選拔積分賽 第三回合週六新竹巨城廝殺
記者金祐妤/新竹報導
calendar_today2020-11-02 20:27:27
隨著2018年霹靂舞納入青年奧運競賽項目，巴黎奧運籌備委員會也正式提名霹靂舞為2024年巴黎奧運比賽項目之一，奧運霹靂舞國手選拔積分賽目前正在全台如火如荼展開，將選拔出最優秀的選手代表台灣進軍奧運，第三場將於11月7日(週六)在新竹市巨城購物中心登場，今(2)日於巨城舉辦活動記者會。
中華民國體育運動舞蹈總會秘書長彭彥鳴在會中表示、霹靂舞是街舞的一種，技術性和難度都比較高，巴黎奧運籌委會將其納入2024年的巴黎奧運競賽，而在世界的霹靂舞排名網站當中，實力堅強的台灣，成績是優於中國的。彭彥鳴說、台灣的霹靂舞其實得過很多次的世界第3名或世界前4名，甚至台灣街舞的其他舞蹈風格，也曾經勇奪過世界冠軍。霹靂舞將被納入2024年巴黎奧運的競賽項目，台灣也有希望得獎、站上國際舞台，期望藉由奧運霹靂舞國手選拔活動、在全台走透透，藉此推廣霹靂舞，也尋找優秀的霹靂舞人才。協辦單位新竹市巨城購物中心執行長游欣宜表示、該中心除了是北台最大的購物商場，也提供練舞的空間給青年學子自由前來跳舞練舞，對於在地舞團出國比賽也時常贊助經費，希望11月7日能夠選拔出最優秀的選手代表台灣進軍奧運，成為台灣之光。