長榮大學馬國女學生遇害 宜縣議員關注校園安全
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-11-02 20:54:04
台南市長榮大學日前發生馬來西亞籍的女學生慘遭殺害，宜蘭縣議員蔡文益今（2）日在宜蘭縣議會警察局業務報告時，質詢警察局長謝進賢在這方面宜蘭縣有何防範及超前佈署？謝進賢表示，將協助校園進行安全檢測及建立連絡窗口。
一名就讀長榮大學的24歲馬來西亞籍鍾姓女大學生上月28日遭人擄走，之後在高雄阿蓮一處偏僻的山溝發現女大生遺體。這起外籍來台就讀大學的女大生命案震驚全國，也讓台灣治安狀況受到質疑。宜蘭縣議會定期會今日進行警政業務報告與質詢，縣議員蔡文益就詢問縣警局長謝進賢，對於防範類似事件宜蘭警方有何超前佈署的作為？縣警局長謝進賢表示，事發之後，已經與幹部預先研擬防範措施，今天傍晚警政署長也會與各縣市警察局長進行視訊會議，討論此一問題。謝進賢說，宜蘭縣包括國中小及高中職與大專院校總共有119所，警方將會協助各校進行校園安全檢測，而上下課時段也會加強勤務，另外也會與學校建立連絡窗口，除此之外，對於學校附近照明亮度比較差的路段，也會與鄉鎮市公所及縣府連繫，請其加裝照明設備。對於謝進賢的答覆，蔡文益表示，這些固然都很重要，但民眾比較關心的應是立即的改善，也就是加強巡邏，增加「見警率」，如此，縣民才會覺得比較安心。