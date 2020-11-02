侯友宜搭「香氛列車」視察藍海線　最快本月通車

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為提供到訪淡海輕軌的遊客「沉浸式」的搭乘體驗，新北捷運公司延續全台最美藝術鐵道路線特色，創軌道業之先，推出嗅覺藝術體驗「輕軌香」，目前正於紅樹林站進行輕軌香的票選活動，預計於年底前推出全台首列香氛列車。
新北捷運公司也與輕軌沿線商家、景點、公車業者及旅遊平台KKDAY聯手推出遊程套票，未來，遊客搭乘藍海線時，不論是購買一張50元的ㄧ日交通聯票或是購買超優惠價格的遊程套票，都能輕鬆飽覽淡水美景、享受淡水的豐富美食和欣賞沿線幾米公共藝術。
侯友宜表示，淡海輕軌第一期藍海線設有三座車站，每座車站旁均設有公車、YouBike等轉乘設施，淡海輕軌除了帶來交通服務外，也融合歷史人文，在台北海洋大學站及沙崙站間，輕軌工程為了保護136年前「清法戰爭滬尾古戰場城岸遺跡」，打造橫跨淡水公司田溪出海口的鋼拱橋，並經由網路票選命名為「藍海橋」，藍海橋除了串聯公司田溪兩旁自行車道外，還有夜間光雕投影。
此外，另外藍海線新增三站也以「清法戰爭滬尾之役」為主題，打造帷幕畫作、柱體包裝以及鏤空光棚，藉由鏤空雕刻製作出戰役文史的光影效果，結合歷史人文將輕軌車站博物館化。
新北捷運公司表示，綠山線通車以來，因系統可靠度及整體服務品質持續提升，輕軌通勤運量較去年提升74%，每日平均運量提升42%，每日平均票收與去年相比成長近9成，目前運量與週邊人口數比例達到25%左右，相近於路網已成型之大台北路網，藍海線通車後，重疊區間班距達到5至7分鐘，預期運量可達新高點。