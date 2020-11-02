侯友宜搭「香氛列車」視察藍海線　最快本月通車

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

侯友宜搭「香氛列車」視察藍海線　最快本月通車

記者康子仁/新北報導

calendar_today2020-11-02 21:30:00

侯友宜試乘藍海線
▲侯友宜前往淡海輕軌紅樹林站視察通車前營運整備情形，最快這個月通車。(圖/記者康子仁攝)
串聯景點漁人碼頭的淡海輕軌第一期藍海線，通車進入倒數計時階段，新北市長侯友宜2日前往試乘，正式宣布等交通部核定，最快這個月通車，屆時民眾從紅樹林站搭乘藍海線輕軌，只要30元就可以到漁人碼頭，通車頭一個月，新增的3個站區免費搭乘。
我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市長侯友宜2日下午前往淡海輕軌紅樹林站視察通車前營運整備情形，並試乘輕軌藍海線到達淡水漁人碼頭站。侯友宜宣布，目前等中央核定營運許可，未來從紅樹林站至淡水漁人碼頭站的單程票價為30元，通車日起一個月，新增的三站區間，包括台北海洋大學站、沙崙站和淡水漁人碼頭站，民眾持電子票證可免費搭乘，並規劃在漁人碼頭站舉辦通車典禮，典禮當日下午2點正式營運，除了有嘉年華會外、晚上7點還有煙火秀，慶祝第一期藍海線通車。
▲新北捷運公司創軌道業之先，推出嗅覺藝術體驗「輕軌香」，侯友宜也率先體驗，聞聞看什麼味道。(圖/記者康子仁攝
▲新北捷運公司創軌道業之先，推出嗅覺藝術體驗「輕軌香」，侯友宜也率先體驗，聞聞看什麼味道。(圖/記者康子仁攝)
為提供到訪淡海輕軌的遊客「沉浸式」的搭乘體驗，新北捷運公司延續全台最美藝術鐵道路線特色，創軌道業之先，推出嗅覺藝術體驗「輕軌香」，目前正於紅樹林站進行輕軌香的票選活動，預計於年底前推出全台首列香氛列車。

新北捷運公司也與輕軌沿線商家、景點、公車業者及旅遊平台KKDAY聯手推出遊程套票，未來，遊客搭乘藍海線時，不論是購買一張50元的ㄧ日交通聯票或是購買超優惠價格的遊程套票，都能輕鬆飽覽淡水美景、享受淡水的豐富美食和欣賞沿線幾米公共藝術。

▲從紅樹林搭乘藍海線到淡水漁人碼頭，票價30元，新北市也推出一日券，只要50元就可以暢遊淡海輕軌和公車。(圖/記者康子仁攝)
▲從紅樹林搭乘藍海線到淡水漁人碼頭，票價30元，新北市也推出一日券，只要50元就可以暢遊淡海輕軌和公車。(圖/記者康子仁攝)
侯友宜表示，淡海輕軌第一期藍海線設有三座車站，每座車站旁均設有公車、YouBike等轉乘設施，淡海輕軌除了帶來交通服務外，也融合歷史人文，在台北海洋大學站及沙崙站間，輕軌工程為了保護136年前「清法戰爭滬尾古戰場城岸遺跡」，打造橫跨淡水公司田溪出海口的鋼拱橋，並經由網路票選命名為「藍海橋」，藍海橋除了串聯公司田溪兩旁自行車道外，還有夜間光雕投影。

此外，另外藍海線新增三站也以「清法戰爭滬尾之役」為主題，打造帷幕畫作、柱體包裝以及鏤空光棚，藉由鏤空雕刻製作出戰役文史的光影效果，結合歷史人文將輕軌車站博物館化。
新北捷運公司表示，綠山線通車以來，因系統可靠度及整體服務品質持續提升，輕軌通勤運量較去年提升74%，每日平均運量提升42%，每日平均票收與去年相比成長近9成，目前運量與週邊人口數比例達到25%左右，相近於路網已成型之大台北路網，藍海線通車後，重疊區間班距達到5至7分鐘，預期運量可達新高點。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

繼續作答
票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

繼續作答
統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀