NOW早報／馬籍僑生遭殺！同校女揭「諷刺真相」：很悲哀

馬籍僑生遭擄殺棄屍！同校女揭「諷刺真相」：真的很悲哀

我是廣告 請繼續往下閱讀

長榮大學24歲馬來西亞籍鍾姓女僑生上（10）月28日遭擄殺並棄屍，消息引起各界譁然，事發後，該名女僑生的女性同學更在網路上提到，上月底在同一地點也差點被人強行拉走，對此，涉案梁男警訊時坦承，當時徒手拉人「拉不走」，這次才改用麻繩。而近日一名同校女學生在《Dcard》上表示，「在學校這麼久，每每下班晚歸伴隨的總是微弱到看不清腳下有沒有萬惡蟑螂的道路，10月31日第一次下班出火車站前後的路都是明亮的，可以看到路尾巴的模樣， 放眼望去，整條街沒一盞路燈是暗的，甚至連橋下也是亮的，對於看慣它不曾亮起的人來說，不知道的還以為有活動呢！」這讓她不禁感嘆「用一條人命才能照亮的路， 真的很悲哀。」

▲一名長榮大學女學生發文感嘆「用一條人命才能照亮的路， 真的很悲哀。」（圖／翻攝自《Dcard》）

黃明志曝馬國人來台唸書5理由 諷：連殺人犯都很安全





台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生28日晚間，在走回學校宿舍的途中，遭28歲梁姓嫌犯無差別擄殺，惡行一出飽受外界撻伐，此案引來大馬歌手黃明志關注，他坦言，馬來西亞人會來台灣讀大學，通常是因為學費不會太高、允許外國人半工半讀、中文教育、以為滿街都是美女和安全，「我以過來人的身分，可以作證以上5點都是對的」，黃明志還特別強調對第5點最有感，語帶嘲諷表示「甚至安全到殺人犯也會很安全。」



▲黃明志點出馬來西亞人選擇來台就讀的5大原因。（圖／黃明志臉書） 今日天氣／東北風影響！北台灣濕涼 中南部日夜溫差大





今（3）天東北風持續增強且水氣及冷空氣也增加，桃園以北及東半部地區降雨機率提高，其中在桃園以北及東北部地區降雨較為明顯，東北部地區及大台北山區可能有較大雨勢發生，花東地區及恆春半島亦有局部降雨，至於新竹以南則維持多雲到晴的天氣；預測氣溫方面，隨著冷空氣南下，今晨的低溫約20至23度，甚至今晚到明（4日）清晨低溫只剩19至21度，局部近山區平地或空曠處溫度可能更低一些，至於高溫部分，北部及東北部高溫約22至24度，其他地區約26至30度，北台灣整天濕涼，中南部日夜溫差大，請大家留意溫度上的變化適時調整穿著。





連64年命中美大選結果！印第安納「章魚哥」最新民調出爐





美國總統大選投票日3日登場，除了學術機構、媒體持續追蹤全美、搖擺州的民意調查，從1956年開始起共16屆大選，每屆都預測到選舉結果的印第安納州維哥郡（Vigo County），對兩位候選人的支持度高低也備受關注，而且今年格外緊張，愛默生學院（ Emerson College ）31日的民調顯示，川普和拜登的支持率相當，皆為48％。



▲印第安納州維哥郡（Vigo County）自從 1956 年開始起共16屆大選，每次都能預測勝選的一方。（圖／美聯社／達志影像）

擾台一闖再闖 共機8進8出我西南空域





空軍司令部昨（2）日表示，共軍昨日共派出1架次運-8反潛機、1架次運-8技術偵察機、2架次Su-30、2架次殲-16及2架殲-10進入我西南防空識別區，與先前大多是反潛機或偵察機不同，昨日8架次中，有6架次是戰機。我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。



▲空軍司令部表示，今日有8架次共機擾台，包括2架次殲-16戰機。（圖／國防部提供）

Youtuber驚爆潛規則！「4字團體」現身狂嗆 雪碧急回應





知名Youtuber游否希日前接受網紅雪碧採訪，爆料其影音創作圈會對女生潛規則，並表示該團體為「4個字的且訂閱破百萬」，引爆話題。而根據線索，遭到影射的「葉式特工」不滿在影片回應爆嗆，眼看雙方戰火一發不可收拾，雪碧也在留言區緊急回應「冷靜！哥，不是說你」，並向廣大網友喊話「大家不要猜了，不是葉工，他是我很敬重又有實力的YT團體，感謝大家！請大家不要想太多，請關注否希被騙感情又被騙錢的事」。（編輯：許苡晴）