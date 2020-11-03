疫情蔓延！葡萄牙擬進入緊急狀態　德防長自我隔離

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德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天表示，冠狀病毒在較低溫度下的反應不同，而且更具有攻擊性，德國不得不對公共生活採取新的限制措施，以保護衛生體系。
瑞士政府上週宣布強化封鎖措施後，瑞士公共衛生署今天公布數據顯示，自10月30日上午起新增2萬1926人確診。瑞士和鄰國列支敦斯登（Liechtenstein）確診總數達17萬6177例；又有93人染疫死亡，死亡病例累計2130例。
葡萄牙境內染疫人數激增，總理柯斯塔（AntonioCosta）今天請求總統德索沙（Marcelo Rebelo deSousa）宣布國家進入緊急狀態，以預防疫情傳播。目前葡萄牙累計確診14萬4341例、死亡2544例。
義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）今天表示，政府將加強因疫情而採取的封鎖措施，以限制疫情傳播，但目前還沒有要在全國範圍重新實行全面封鎖。
捷克衛生部數據顯示，境內通報1日新增6542例確診病例，又有178人染疫死亡。確診總數來到34萬1644人，病歿總數達到3429人。
俄羅斯今天通報新增1萬8257起確診病例，其中莫斯科有4796人染疫，染疫總數達到165萬5038人。另外，過去24小時又有238人不治，病故人數達2萬8473人。
希臘今天宣布對境內第2大城第撒隆尼基（Thessaloniki）實施為期兩週的防疫封鎖，以遏制疫情激增。第撒隆尼基在上週末新增1300起確診病例，希臘衛生部長齊齊利亞斯（Vassilis Kikilias）今天也抵達訪問。
亞洲方面，菲律賓衛生部今天公布數據顯示，新增2298起確診病例，累計染疫人數38萬5400人；另新增32人不治，累計死亡病例達7269例。
馬來西亞衛生當局今天通報834起新增確診病例，累計染疫人數增加到3萬3339例。又有2例染疫死亡，病歿總數達251人。
印尼疫情工作小組公布數據顯示，今天新增2618人確診，是8月26日以來新低，另外，又有101人染疫死亡。數據也顯示，印尼染疫總數達41萬5402例，不治人數累計1萬4044人。印尼是東南亞確診和染疫死亡最多的國家。
隨著禁止進出主要城市的規定生效，伊朗今天通報過去24小時，新增440人染疫死亡，創下單日新高紀錄，使得這個中東地區受災最嚴重的國家不治人數達到3萬5738人。
伊朗衛生部發言人拉利（Sima Sadat Lari）並告訴國營電視台，過去24小時新增8289人確診，染疫人數達62萬8780人。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1091102