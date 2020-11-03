維也納驚傳恐攻！槍手街頭狂掃　慘釀2死15傷

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維也納驚傳恐攻！槍手街頭狂掃　慘釀2死15傷

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-11-03 06:07:33｜update2020-11-03 08:16:18

▲奧地利維也納 2 日晚間驚傳槍手恐攻，當地警方出動大批警力戒備。（圖／美聯社／達志影像）
▲奧地利維也納 2 日晚間驚傳槍手恐攻，當地警方出動大批警力戒備。（圖／美聯社／達志影像）
歐洲近來不平靜，自法國接連發生數起恐攻後，奧地利也驚傳攻擊事件！數名武裝槍手於首都維也納街頭掃射，截至發稿時間為止，根據維也納警方消息，已有至少 2 人死亡。
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綜合外媒報導及當地警方公布消息，事件發生在 2 日晚間 8 點，槍手持來福槍於維也納的內城區( Seitenstettengasse )開火，爆發槍擊的地點不只一處。除了 2 死，另有 15 人受傷，包含 1 警員。
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▲ 當地警方證實槍擊案發生，傷亡狀況仍在持續證實，同時呼籲民眾暫時不要外出。（圖／翻攝自維也納警方推特）
奧地利內政部長卡爾·內漢默（ Karl Nehammer ）也證實，維也納市中心發生街頭槍擊，並有 1 名施襲者遭警方擊斃。

事發後由於槍手仍有共犯在逃，維也納警方敦促人們，避免出現在城中所有露天場所，也暫時不要使用大眾運輸工具，並呼籲網友不要發布警察正在行動的影片，或亂傳未經證實的消息，以免危害到警察的安全。

當地媒體較早的報導聲稱，位於內城區的猶太教堂可能是襲擊的目標，但維也納猶太人社區主席奧斯卡·德意志（ Oskar Deutsch ）事後表示，恐攻發生時該猶太教堂和位於同一地址的辦公大樓已經關閉，目前尚不清楚是否為槍手襲擊的目標之一。

奧地利總理庫爾茨（ Sebastian Kurz ）表示，奧地利正經歷艱難時刻，也揚言絕不會被脅迫，會傾盡所有手段打擊恐怖主義。
 
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