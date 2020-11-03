白宮之戰誰會勝？作家提「3理由」預測結果：盼川普當選

今（3）天就是美國總統大選投票日了，究竟最終結果會是現任總統川普繼續連任，還是由民主黨候選人拜登當選呢？知名女作家「雅言文化創辦人」顏擇雅日前曾在臉書提出「3理由」分析，她預測川普會勝出。

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顏擇雅發文分析指出，首先，第一個理由是，民眾一旦習慣了疫情，又看到歐洲疫情再起，投票的頭號考量應該不會再是疫情，而是法律與秩序，這點對川普有利。

▲今（3）天就是美國總統大選投票日了，究竟最終結果會是如何呢？作家顏擇雅日前就在臉書提出「3理由」分析，預測川普會勝出。（圖／翻攝自顏擇雅臉書）

而第二個理由是，美國如今菁英相護的氣息比4年前嚴重，這從社群媒體，主流媒體全面打壓杭特拜登醜聞一事可看出來。美國一般民眾對這個會很有感，投票給川普是他們對菁英表達不滿的最和平方式。在極左派上街打砸搶的時候，右派甚至中間派的人會想說「我不暴力，不罵髒話，只是投票給一個講話粗魯的人，這樣有很過份嗎？」再者，川普與拜登的造勢場面，人氣真的差太多太多了，顏擇雅坦言，不太相信民調數字。

不過，顏擇雅也強調，自己的預測當然可能不準，「因為我是希望川普當選的。」她透露，「如此希望的原因除了喜歡他的國安團隊，也因為必須讓川普再贏一次，美國菁英才可能深刻檢討，檢討自己跟庶民為何如此脫節。社會撕裂要好轉，一定要從菁英的自我檢討開始。」（編輯：許苡晴）