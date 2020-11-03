美大選已逾9500萬人提前投票 逼近上屆投票總數7成
美大選已逾9500萬人提前投票 逼近上屆投票總數7成
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-03 07:50:03
美國總統大選即將正式投票，美國佛羅里達大學「美國選舉計畫」（ United States Elections Project ）表示，全美已有超過 9500 萬選民提前投票，逼近 2016 年總投票人數的 7 成，顯示此次選舉盛況空前、競爭激烈。
根據《路透社》報導，新冠肺炎大流行在美國境內持續延燒，各地透過郵寄投票或是提前到投票站投票的人數大增。川普政府因其防疫表現飽受批評，在全國民調中持續落後民主黨對手拜登。雖然拜登民調領先、提前投票也受到民主黨歡迎，但由於川普多次公開表示對郵寄投票的不信任，有分析認為，不少川普的粉絲、共和黨支持者將在投票日當天親自投票；此外，在部分搖擺州如亞利桑那州，佛羅里達州和北卡羅來納州等，競爭仍相當激烈。專家估計，這次大選的投票總人數將可輕易超越 2016 年的 1 億 3800 萬人，而 4 年前也僅有 4700 萬人於大選投票日前提早投票，只佔今年提前投票數的一半。