直搗黃龍！選前赴拜登故鄉踢館　川普：投給他賓州就完了

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川普聲稱，天然氣是賓州最重要的產業之一，然而，拜登的政策將導致該州的經濟受損，直言：「你大部分的生計、你的錢、你的收入正在減少。拜登花了一年多的時間說他不會允許『水力壓裂法』。」重申若是投給拜登，將會導致「水力壓裂法」無法推行、石油禁止開採、能源成本等問題並摧毀賓州。
川普並警告民眾，若是投給民主黨，可能會導致美國陷入與委內瑞拉相同的慘況，「委國曾是最富庶的國家之一，但看看，現在他們沒有食物、沒有水，也沒有藥。這些瘋子可能會讓類似的情形在這裡發生。」並批評民主黨是披著自由主義外皮的偽君子。
川普也感謝有 200 多年歷史的賓州大報《匹茲堡郵報》（ Pittsburgh Post-Gazette ）對他的支持，並打趣的說：「他們說『我們不喜歡他的個性』，但我告訴你，在我競選過程面對那些攻擊後，我的個性改變了。」
《匹茲堡郵報》在 10 月 31 日的社論中表態支持川普連任，為該報 48 年首次支持共和黨的總統候選人。
川普還對日前賓州最高法院裁決，允許接受選舉日後 3 天的通訊選票，前提是郵戳蓋上選舉日前的日期一事表達不滿，聲稱最高法院導致了非常危險的局面，截止日期不該任意被延長，以免徒增更多爭議，還點名民主黨籍的賓州州長沃爾夫（ Tom Wolf ）說：「請州長不要作弊，我們都在盯著您，我們對州長和他的朋友們高度關注。」