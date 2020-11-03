沒開治安會報？蘇貞昌：我決定的、但開無數次專案會議
沒開治安會報？蘇貞昌：我決定的、但開無數次專案會議
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-11-03 10:13:00｜update2020-11-03 10:30:32
日前發生一名馬來西亞籍長榮大學女學生遭到擄人殺害的案件，震驚各界，國民黨立委江啟臣質疑治安會報超過一年未開。對此，行政院長蘇貞昌今（3）日在立法院受訪時說，治安會報等大型會議不開，是基於防疫因素。不過，這段期間，就治安、槍械、反毒種種議題召開專案報告，並且約集相關首長出席，也都不停、無數次，機動進行聯繫。
蘇貞昌強調，行政院長召開治安會報，就是從他上次當行政院長的時候開始，還每個月親自主持，當時的警政署長就是侯友宜，「可以問他我們重視不重視治安？」蘇貞昌說明，治安會報這種大型的會議不開，也是他決定的。因為政府要求全體國人，防疫期間不必開的會議、不必要的聚集，就不要進行，連行政院會六都首長都是一直到八月才來參加列席，所以行政院是以身作則。
蘇貞昌說，同時，行政院對於相關治安的會議一點也不敢鬆懈，在院會中，多次就治安、槍械、反毒種種議題開專案報告，並且專案會議都會約集相關首長來，也都不停、無數次。就相關的議題包括涉及各方面，都機動進行聯繫，而不是固定用這樣的會議，「所以也許有誤會」。
蘇貞昌表示，隨著台灣疫情穩定，雖然很多國家鎖國，甚至禁止6個人以上的集會，但台灣漸漸正常，行政院也在評估有一些會議可以恢復，「所以我們是實事求是，這符合這個團隊的精神」。另外對於國民黨立委數度杯葛里立法院議事，不讓蘇上台施政報告。蘇貞昌表示，他每個禮拜二禮拜五，應立法院邀請，帶著三十幾個部會首長，幾百個公務人員，到立法院來乖乖等著上台報告，但已經好幾個禮拜因國民黨立委的杯葛，立法院空轉，國人一直在等待的紓困、振興、防疫種種需要的經費、需要完成的程序，都無法進行。他拜託國民黨立委讓立法院能夠做事，讓程序早一點完成，這應該才是國家之福，才是人民的期待。