大選前夕美股走高、亞股跟漲　台股早盤漲逾120點

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大選前夕美股走高、亞股跟漲　台股早盤漲逾120點

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-11-03 10:15:34

台股漲。（圖／記者顏真真攝）
▲美國總統大選前一日，美股反彈走高，台股3日早盤也漲120點以上。（圖／NOWnews資料照片，記者顏真真攝）
昨（2）日美國總統大選前一日，美股反彈走高。今（3）日亞股也跟著開高，韓股漲1.6%、陸港股漲0.5%與1.6%。台北股市早盤開高走高，10點鐘漲120點以上，來到12709點。權值股台積電漲0.9%、鴻海在平盤附近、大立光漲2%，聯發科漲3%，聯電、南亞科也漲超過1%。
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美股道瓊指數昨日上漲423.45點，或1.60%，收26,925.05點；標普500指數上漲39.80點，或1.22%，收3,309.76點；那斯達克指數上漲46.02點，或0.42%，收10,957.61點；費城半導體指數上漲13.92點，或0.62%，收2,260.07 點。
台北股市今日開盤漲49.97點，加權股價指數以12641.28點開出，隨後指數走高，尤其10點鐘過後，漲120點左右，回到12700點之上。權值股台積電漲0.9%，來到439元，鴻海在平盤78.4元附近，大立光漲2%，來到3090元。聯發科漲3%，來到672元。聯電、南亞科也漲超過1%。
國巨高雄大發三廠預計14日舉行動工典禮，預計規劃成為高階產品生產基地，而今日股價大漲7%以上，來到378元。旗下凱美與奇力新也跟著漲9%與7%。另外，華新集團也紅通通，華新科漲8%、華邦電漲3%、信昌電飆漲停，來到58.7元，成為盤面焦點。
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