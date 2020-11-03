美國大選結果難測　英媒分析：可能出現「6種情況」

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美國大選結果難測　英媒分析：可能出現「6種情況」

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-03 10:36:12

川普/美國總統大選
▲英國《星期日泰晤士報》預測美國總統選舉可能有6種情況出現。（圖／美聯社／達志影像）
美國將於今（ 3 ）舉行總統大選投票，今年川普和拜登 2 位候選人的選戰備受關注，選民也格外投入這屆選舉，同時受到新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情影響，郵寄投票、提前投票的數量也創下紀錄，據統計至 11 月 2 日，逾 9700 萬人已投下投票。英國《星期日泰晤士報》預測選舉可能有 6 種情況出現，不論哪一方敗選，都有可能針對郵寄郵票等爭議提出選舉訴訟。
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一、拜登險勝
民主黨可能輸掉佛羅里達州，但是拿下北方和中西部關鍵州，包括賓夕法尼亞州（賓州）、俄亥俄州、威斯康辛州，重建以往的「藍牆」，讓拜登能夠入主白宮。但川普可能會在拜登的就職日（ 2021 年 1 月 20 日）前做最後的掙扎，指控由民主黨籍地方行政首長掌管的地方，操縱郵寄選票。

二、川普險勝

川普今年若勝出，會像 2016 年一樣，比對手的支持度更低，但是贏得賓州、亞利桑那州的選舉人票，而贏得選戰。民主黨將會攻擊選舉系不夠具有民意代表性、共和黨人壓制選民，拜登陣營會考慮法律途徑，但川普會洋洋得意宣佈自己的勝利。

三、拜登大勝

拜登拿下中西部，包括關鍵州：密西根州、威斯康辛州和俄亥俄州，以及從加州到佛羅里達州的南邊「陽光帶」（ Sun Belt ）。同時，先前的紅州（共和黨）北卡羅來納州、喬治亞州也「變天」改藍，並且民主黨成為國會兩院的多數黨，川普只能大喊著「犯規」離開白宮。

四、川普大勝

選舉出現超級多川普的「隱性選民」，如川普的鐵粉預想之內的打破所有民意調查的預期。雖然民意調查顯示民主黨領先，但川普贏下了太陽帶跟中西部各州，共和黨把持參眾兩院，川普開始他的第二個任期。

五、平分秋色

如果兩位候選人的計票數太過接近，可能花上幾個星期確認最後結果。尤其是最後勝負取決於關鍵的戰場（例如賓州）的時候，雙方強大的法律團隊可能都會對郵寄投票、選民登記展開攻防，抗議者們走上街頭，在一片混亂中，川普繼續待在白宮內。

六、川普投票日勝選，但是假日一到又輸了
因為共和黨更傾向親自投票，川普可能會在大選之夜獲得比對手更多的選票，並且提早宣布自己當選。郵寄投票在接下來的幾天陸續收到、計票，拜登的選票開始變多，最後打敗川普。川普可能會拒絕離開白宮，猛烈抨擊投票有詐、發起法律訴訟質疑關鍵州的郵寄投票有效性。
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