曾嫌蔡英文歹鬥陣？蘇貞昌：現在密切合作、無所不談
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-11-03 10:37:32｜update2020-11-03 10:37:57
前總統陳水扁爆料，行政院長蘇貞昌在上次的閣揆任內，曾因時任副閣揆的蔡英文「歹鬥陣」（難相處），二度要求把蔡換掉。對此，蘇貞昌今（3）日上午受訪時說，現在他和蔡總統密切合作，無所不談，他很感謝總統的信任，這段期間以來，建立非常高的共識，就是為國家做事，這才是成熟的政治人物最可貴的。
蘇貞昌表示，過去他和蔡總統共事，蔡總統前幾天在一個公開集會特別講說，她曾經是他的手下，覺得這個老闆很兇，現在才知道他是對事嚴格、對人溫暖，他很謝謝總統的讚賞，這段期間以來，非常感謝蔡總統的信任、領導國家，「而且我們能彼此無話不談、密切合作，這才是最可貴的」。蘇貞昌透露，蔡總統剛剛特別交代，現在這段期間，要整個就相關校園的安全，要求內政部、教育部、地方政府整個動起來盤點。他前幾天也已經交代內政部長、警政署長、教育部長，有系統全面盤點校園及周邊環境的安全，剛剛他也向總統報告。
蘇貞昌指出，對於外國學生在台灣，總統特別關心他們的照顧跟安全，他也會交代教育部，盤點在台灣求學的外國學生他們的安全以及生活起居各方面，都要照顧到，讓全世界對台灣安全熱情的好印象，繼續維持。
蘇貞昌說，他和蔡總統現在密切合作，無所不談，他很感謝總統的信任，這段期間以來，建立非常高的共識，就是為國家做事，這才是成熟的政治人物最可貴的。
另外，對於過去是否拿過陳水扁的錢？蘇貞昌回答：「我們已經有發言人說明了」。
行政院發言人丁怡銘昨天表示，蘇貞昌從政以來，從未向陳水扁總統拿錢選舉，也未接受過陳前總統的政治獻金。相關資訊，蘇院長參與每一場選舉都誠實申報，歷年來的政治獻金專戶都可以查到。