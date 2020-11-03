林文淵接大同新董座 股價開高走低
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-11-03 10:49:10
大同昨（2）日迎來百年來首位非創辦人林家人擔任董座，由前中鋼董事長林文淵接任。林文淵走馬上任親上火線回應外界各項傳聞，包括強調戰爭已經結束，員工是公司的寶，不會亂砍人。針對土地資產也不會隨便賣，並承諾要發現金股利。不過今（3）日股價開高走低，早盤一度漲2%，但隨後來到盤下20.4元。
大同公司昨日召開臨時董事會，董事長林郭文艷下台，由林文淵接任。林文淵表示為了感謝林郭過去的辛勞，將任她為榮譽董事長。至於總經理人選已經選好，未來有機會會向林郭請益為公司努力，但需要再等董事會通過。他透露，總經理人選有些董事已經知道，非中鋼或大同前員工，但是是擁有「雙e」（電機、電腦）的人才，要大家拭目以待。針對許多人認為市場派「整碗捧去」，新經營團隊未來可能會砍人影響員工士氣，林文淵表示，也有人說會「打掉重練」，但他強調這都是不對的，有錯誤是要慢慢修正，而不是一下子整個推翻。
林文淵也向員工喊話，員工是公司的寶，董事長可以換人，但員工不能換，「我們不是進來搞革命還是砍人，而是要攜手做事的」。他也說要再度擦亮百年招牌，允諾一年內會讓大家看到大同的改變。而股東關心的「19年未發股利」，林文淵表示有機會將盡可能發放現金股利。至於大同資產，他強調「不能只靠賣資產、不能隨便賣」。而今日大同股價開高走低，早盤一度漲2%，來到21.5元，但隨後便下挫來到盤下20.4元，跌逾1%。