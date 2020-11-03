新光銀行服務楷模　１０大最佳服務達人脫穎而出

新光銀行日前盛大舉行服務達人表揚大會，由董事長李增昌、總經理謝長融等高階長官共同頒獎予10位最佳服務達人及各分行服務楷模代表，期許各單位同仁秉持「六心級」的服務精神，讓新光銀行成為客戶的首選好銀行。

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新光銀行董事長李增昌表示，新光銀行舉辦了九屆的服務達人選拔活動，每一年都推陳出新，每個評選的環節都貼近生活化，包含分行客戶票選、感動故事分享、粉絲團的按讚留言活動，到最後模擬真實服務的情境題及面試，才能誕生最卓越的10位最佳服務達人；並藉由公開儀式表揚第一線優秀的服務行員，讓同仁備感受重視及肯定，更讓客戶感受到新光銀行在地親切、專業與熱情的服務特色。

因過往已有同仁連續兩屆榮獲最佳服務達人，總經理謝長融為鼓勵同仁爭取連任榮譽，今年新設立積分獎勵辦法，本屆最終由台中分行行員李子琳獲得「銅牌賞」，她已連續三年榮獲前十位最佳服務達人，代表著她的服務一直保持最佳水準，才能獲得客戶的投票及臉書人氣支持，並通過總行高階長官的嚴選後脫穎而出。





籌劃每屆該活動的總召集人陳建成表示：當選分行服務達人代表是肯定；進入決選就是最高的榮譽；並提醒分行的每一位同仁除了在顧好第一線，服務客人之餘，法令部份一定要遵循，不要便宜行事，以最專業守法的態度，待客如己，守護每位客戶的資產。





本屆獲選最佳服務達人代表之一的中華分行謝明斈表示：受到新冠病毒疫情影響，每天出門從鑰匙、手機、錢包，增加了一項「口罩」，往日我們總是以笑容來迎接客戶，而今年我們櫃檯同仁們的微笑雖然被口罩遮住了，但我們的服務熱忱卻是一丁點也沒有打折，依舊帶給客戶專業與有溫度的服務。

今年的表揚大會中，新光銀行更邀請最佳服務達人的親朋好友或客戶一同參與頒獎典禮，親身感受公司給予最佳服務達人的肯定一同共享榮耀，亦感謝客戶長期對新光銀行的支持與信賴，新光銀行將持續以「貼近生活、為客著想」的信念，成為金融業界中的「首選銀行」，提供更全方位的金融服務。