名家論壇》黃至堯／你必須要知道的「宅經濟」大爆炸時代

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疫情導致劃手機時間暴增, 平臺除了娛樂同時兼具學習及新聞功能。【千人千面】更是根據個人習慣與喜好提供你喜歡的視頻內容, 只要使用手機時間越長, 在平臺停留時間肯定越長。人人都有可能成為 KOL、大V.、網紅、大咖、YouTuber，擁有數十萬、百萬粉絲的素人在各行各業都不少。不單影響廣告投放，也吸引無數人才、企業與投資者瘋狂地進入這個新興產業鏈，越來越多的年輕族群，將【網紅夢】視為自己的職涯新目標!
遊戲賽道百花齊放
疫情帶來的 “宅經濟” 給遊戲行業帶來了很不錯的效益。“宅家抗疫”，使得整個遊戲賽道人氣爆棚，遊戲能滿足消費者足不出戶的娛樂消費需求，因此表現異常活躍，手遊消費更是創下歷史的新高，新增、線上和收入方面均有成長。根據協力廠商機構發佈的榜單來看，休閒娛樂、策略經營、競技、動作…等遊戲下載量、線上人數屢創新高，促使遊戲排行榜反覆運算加劇，手遊部分無論是一線遊戲大廠或是整體供應鏈相關廠商可以說是百花齊放。
電商訂單暴增股價大漲
受疫情影響，日常消費習慣改變，電商業者因此表現熱絡，視頻帶貨模式熱火朝天，快節奏的直播帶貨深受年輕人喜愛，直播主需求一夕間爆量, 人才供需極度不平衡。新零售相關企業都希望藉這個時機加大力度搶奪市場份額。平臺銷售額比去年均大幅增長，多家電商通過直播，啟動【助農計劃】讓無人問津的產品一下子從滯銷變成了脫銷；直播幾小時就賣到缺貨的產品大有人在。也大大協助了產地第一線的農民與廠家。
線下餐飲零售壓力巨大
實體商業營業額呈現斷崖式下降。實體零售面臨前所未有的考驗, 若無法轉型或是冬天疫情回頭再來一次，將出現又一波的關店潮，大型連鎖餐飲集團都面臨嚴峻的挑戰，不難想像中小餐飲從業者眼下的生存困境，轉型線上勢在必行。部分良心企業發出“招工令” 向餐飲企業“外借員工”，
目的在緩解人員成本壓力。也有推出“共用員工”模式。上述新興的用工模式都是疫情下的人力資源創舉!
旅遊團購逆勢上揚
疫情期間協助五星酒店預訂超過20,000個房間，預付現金超過8000萬的團購達人「社團法人中華職訓教育創新發展學會AVEC理事長薛煒立」表示 隨著9月開學、10月補助到期，業者即將面臨更大挑戰。薛煒立指出國內沒有深度旅遊的習慣，如能透過培訓引導教學，將有效帶動地方觀光。11月在雲林舉辦台灣咖啡節，AVEC整合當地美食、文創、民宿、達人指路分享在地私房景點，將為雲林吸引大批遊客前往當地消費。市場不會消失, 但肯定從新分配，期待各地都能開發更有特色的多元創意遊！
WFH(work from home) 在家辦公
過往在家辦公僅屬於少數人，隨著疫情一再延長，以往不太被企業重視的線上辦公，不知不覺成為市場的主流。【線上辦公】經過大半年疫情的推波助瀾，業務成長速度超乎想像。相關的軟硬體配套供應商瞬間也成為香餑餑。 未來更多的工作將被拆解，有能力的人將打破時間&地域的限制，通過在線提供多家企業服務，對企業象徵成本更低，對人才時間更靈活、收入更高。
線上教育
以前總想著要接送女兒去補習班，曾幾何時居然一對一的補習也可以通過線上完成，大量的漸少了交通與移動跟場地的成本，學生在台北老師在上海依然可以輕鬆完成課程，就連體育課也不例外! 疫情讓學生們不得不接受在線教育，也進一步推動了線上教育的普及化。隨著需求的持續上升，在線教育企業獲客成本將大幅降低，盈利水平不斷提升。預計在線直播、錄播等會更加成熟，線上線下相結合的混合式教學將更加廣泛。
此次疫情帶來上述的變化並不是一次性，在我看來是對商業模式與技術發展所帶來的加速變革。表面上看來多數人的工作生活方式產生了變化，往深層次說，是數字化、效率化的大幅提升。
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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