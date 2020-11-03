NBA／沒再怕！莫雷轉任76人籃球營運總裁再談「反送中」
NBA／沒再怕！莫雷轉任76人籃球營運總裁再談「反送中」
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-03 11:05:53
日前卸任火箭總經理的Daryl Morey很快找到新東家，和76人簽下一只5年合約出任籃球營運總裁，不過再被問到挺港「反送中」一事，Morey表示，他非常相信76人總教練Doc Rivers和球隊總管Elton Brand都會支持他。
Morey去年在推特上發文力挺香港「反送中」引發軒然大波，中國傾全力抵制NBA並禁播賽事，直到季後賽才默默復播，上個月中Morey為火箭戰績不佳請辭，央視發言人還酸，「任何企圖傷 害中國人民感情的言行都要付出代價，希望莫雷先生一路走好。」不過Morey很快就找到新工作，但免不了又被問到此事，Morey大膽地表達自己意見，「我非常相信且知道Doc和Elton會同意我的觀點，使用這個平台來推動重要的事情，我真的相信我該繼續使用這平台。」Morey上任消息曝光後，馬上引發中國網友熱議，還批「76人不要中國市場了」要換隊封殺等嗆聲，不過這一點都沒有阻擋Morey想說真話的念頭。