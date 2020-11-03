第6度杯葛蘇貞昌 國民黨團嗆：不道歉就杯葛到會期結束
第6度杯葛蘇貞昌 國民黨團嗆：不道歉就杯葛到會期結束
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-03 11:07:31
立法院國民黨團持續拒絕讓行政院長蘇貞昌上台報告，包含此次已是第6次。今（3）日國民黨團在議場開記者會，痛批昨日審查學校衛生法修法案時，民進黨團、教育部官員嘴巴說禁止瘦肉精美豬進入校園，要他們一起來修法時，教育部官員噤聲、民進黨委員聯合封殺，國民黨團書記長林奕華嗆「教育部說行政上就可以處理，不需要入法，照這個邏輯我們還需要法律嗎？」
國民黨團總召林為洲表示，不管是萊豬進口、或是近來馬籍女大生遇害導致的治安問題，都沒有依照規定開食安會報、治安會報，人民要的只是一個態度，「向全國人民說一句失禮都做不到，如果行政院長、部長都是這種態度，你問他、他答不出來，嘻皮笑臉的，這樣子的質詢有意義嗎？」立委賴士葆表示，只要蘇貞昌不道歉，國民黨團會持續杯葛到會期結束，「如果這事發生，蘇貞昌是憲政史上第一位不能上台報告的行政院長，對形象傷害非常大，你一直指責我們不開會，那食安會議不開你為何不指責你自己？」立委李德維表示，教育部、民進黨立委把「禁止萊豬進校園」掛在嘴邊，當在野黨立委們要求把文字寫入法律條文、具有強制力時，教育部官員不講話了、民進黨立委老樣子表決封殺，「家長、老師無法接受教育部這樣唬弄大家，民進黨委員講得很好聽，最後還是不願意禁止萊豬進校園，偏偏還有很多委員可能是民進黨未來選台北市長、台中市長的人選，這樣的人無法捍衛食安，我們很遺憾」。