維也納遭恐攻　歐洲各國聲援奧地利、籲團結力抗恐怖主義

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法國總統馬克宏（ Emmanuel Macron ）透過推特發文：我們法國人，對維也納的攻擊事件，感受到的震驚與悲傷與奧地利人民相同。繼法國之後，一個朋友般的國家也受到了攻擊。歐洲是我們的。我們的敵人必須了解他們在和誰打交道。我們不會退讓。
歐洲理事會主席米歇爾（ Charles Michel ）表示，人命無價。在恐怖攻擊案後，我的精神與維也納事件中受害者、人民同在。歐盟執行委員會主席范德賴恩（ Ursula von der Leyen ）也對維也納發生的恐怖襲擊感到震驚、悲傷，她的心與受害者、奧地利人民同在。
德國外交部表示，維也納傳來恐怖、令人不安的消息，雖然現在我們尚未了解事件的全部經過，但在這個艱難的時刻，德國人與受害者、傷者同在。我們不會讓仇恨分裂社會。
義大利總理孔蒂（ Giuseppe Conte ）推特發文表示，我們共有的歐洲社會沒有容許仇恨和暴力的餘地。義大利外交部長馬奧（ Luigi Di Maio ）強烈譴責攻擊是「懦弱的行為」，義大利人與奧地利人同在，呼籲歐洲必須有所行動。
希臘總理米佐塔斯基（ Kyriakos Mitsotakis ）表示，對維也納發生的可怕事件感到震驚。他向奧地利總理庫爾茨傳達兩國間物的友誼。希臘人民的精神與維也納民眾、正在處理此事的當局同在。希臘人的心與受害者及其家屬同在。
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