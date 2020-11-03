遭爆詐領助理費、苛刻員工 林穎孟：有心人見縫插針
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-03 11:21:40
前時代力量、現無黨籍台北市議員林穎孟，遭到週刊爆料疑似詐領助理費、讓辦公室員工超時上班、挪用助理健保費用作為資金周轉，以及要求女性員工請生理假需提出證明等，遭到辦公室下屬批評為「最惡劣慣老闆」。對此林穎孟今天（3日）上午僅低調透過通訊軟體回應，表示「有心人士不要見縫插針」。
據週刊報導指出，林穎孟的助理向媒體投訴，表示林過去曾以男友的名義當人頭，詐領公費助理補助款；此外每月議會提供的「助理勞健保費用補助款」近五萬元，林穎孟也連續四個月未繳納，而將經費挪用成個人週轉金；此外更有女助理指證歷歷，表示林穎孟要求女助理請生理假，需附憑證，對助理十分苛刻。甚至為了管理辦公室助理的出缺勤，林還在辦公室裝設指紋打卡，人在外面則必須露臉自拍打卡，讓助理覺得不被尊重。對此林穎孟今天上午透過通訊軟體發表簡短聲明，表示作為新人起步困難，整個辦公室工作繁重，雖然資源很少，但我在議會大會和委員會都認真出席參與討論，其他時間也努力跑行程，每天都把工作完成。過去我經常在外面跑行程，較少管辦公室助理的運作方式，目前正在和助理調整比較好的工作模式，雙方都很用心解決問題。希望有心人士不要見縫插針，我不會隨之起舞。