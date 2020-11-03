NBA／比「浪花兄弟」還準 熱火射手寫下三分球歷史紀錄
NBA／比「浪花兄弟」還準 熱火射手寫下三分球歷史紀錄
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-03 11:27:42
金州勇士的「浪花兄弟」Stephen Curry和Klay Thompson一直被認為是聯盟三分球這項技藝上頂峰般的存在，不過這一季之後他們的許多紀錄將受到挑戰。根據數據專家Kirk Goldsberry的計算，熱火射手Duncan Robinson上賽季出手513次接球後出手的三分球，命中率為46.2%，寫下聯盟史上最高的紀錄。
Goldsberry指出，過去在接球後直接出手(Catch & Shoot)三分球的紀錄上，單季命中率最高的球員是2017-18賽季的Thompson，他那一季投出了44.4%的數據。事實上，Thompson幾乎包辦了這個榜上的前5名，他在2014-15(43.7%)以及2015-16(43.6%)，也都是名列前茅的存在，僅有Curry在2018-19的43.7%，能並駕齊驅。
然而今年Robinson在熱火異軍突起，場均出賽28.6分鐘，能得到11.7分、2.8籃板、1.8助攻，可以命中3.7顆三分球，命中率高達44.6%，而在接獲別人傳球出手的情況下，則是提升到了46.2%，相當恐怖。而Robinson本季也投出了270顆三分球，僅次於James Harden以及Buddy Hield，然而他的出手數卻比前兩者要少上許多。或許未來我們能看到這位26歲的神射手，繼續創造更多紀錄。