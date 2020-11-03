看好明年 台經院：GDP成長4.01%
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-11-03 11:26:35
台灣經濟研究院今（3）日上午舉辦「2021年景氣展望與產業趨勢研討會」，會中指出，國際主要預測機構皆認為2021年全球經貿成長將明顯優於2020年表現。根據台經院於2020年11月公布之最新預測，2021年GDP成長率為4.01%，較2020年更新後1.91%增加2.10個百分點。
台經院預估，由於IMF、EIU及IHS Markit等機構皆預測全球及各主要國家經濟將由衰退轉為成長，但仍須注意各國經濟復甦步伐不一，各地區復甦不同步可能牽動台灣出口表現，進而對2021年經濟產生影響。另一方面，疫情期間各國政府紛紛投入財政資源及釋出貨幣，透過大規模的財政刺激及貨幣寬鬆政策雙管齊下來挽救經濟危機及金融風險，然政策資源因疫情而告罄，且此一情況恐將持續至2021年首季或更長時間，這將使得全球經濟因政策空窗期而產生新的風險，對於台灣經濟表現和金融市場，也都可能造成不確定性。台經院也認為，美中貿易戰引發廠商產能遷移及調整，台商回台投資為近2年台灣內需成長的重要動能之一。2021年由於美國大選已經結束，選舉期間對中國的制裁行動能否持續仍未可知，倘若美中貿易衝突持續或進一步升高，將可能影響中國經濟表現，進而影響兩岸貿易，也成為2021年另一項影響景氣走向的重要因素。